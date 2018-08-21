درخواست از دادستان کل کشور برای ممنوع الخروجی سیف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره این سازمان مردم نهاد با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور خواستار محاکمه و ممنوع الخروجی ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی شد.

در این مطالبه که خواسته بیش از ۲۰۰۰ نفر است، مطالبه کنندگان بر نقش مخرب سیف تاکید داشته و محاکمه وی را خواستار شدند.

متن نامه توکلی بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین منتظری

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

به اطلاع می‌رساند دیده‌بان شفافیت و عدالت سامانه‌ای تحت عنوان سامانه هوشمند مطالبه گری راه انداخته است. افراد می‌توانند مطالبه خود را در این سامانه درج و برای آن امضاء جمع نمایند. در پایان هر هفته دیده‌بان مطالبه‌ای را که بیشترین امضا را داشته باشد طبق وعده‌ای که به کاربرانش داده شده طی نامه‌ای برای مسئول مربوط می‌فرستد تا از مردمی‌ترین مطالبه آگاه شود و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

مطالبه هفته پیش که خواسته ۲۳۰۰ نفر است درباره احقاق حقوق مردم سپرده‌گذار در مؤسسات معروف به غیرمجاز است و تأکید بر نقش مخرب آقای ولی‌الله سیف و درخواست تعقیب اوست. عین مطالبه به قرار زیر است:

«با توجه به عملکرد مغایر قوانین بانکی کشور توسط آقای ولی ا… سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد تعاونی‌های مجاز اعم از کاسپین و ثامن‌الحجج و قصور و تقصیر صدور مجوز برای مؤسسات مذکور که منجر به ضرر و زیان عده زیادی از سپرده‌گذاران این مؤسسات مالی شده است؛ خواهشمند است دستور فرمایید تا به شکایت‌های رسیده از جانب مالباختگان رسیدگی کرده و شخص ایشان را به دلیل ضربه سنگینی که به نظام وارد آورده محاکمه نمایید تا بخشی از حقوق مالباختگان تأمین گردد.»

با احترام - احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۷/۰۵/۲۹