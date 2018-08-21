پژوهش های حوزه مبارزه با اعتیاد مشمول حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شهبازی شاملو در جمع خبرنگاران در محل شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان مواجهه علمی با آُسیب های اجتماعی را ضروری عنوان کرد و افزود: در راستای پرهیز ازآزمون و خطا و افزایش بهره وری در پیشگیری و مقابله با اعتیاد از پژوهش های علمی دراین حوزه حمایت می شود.

وی با بیان اینکه ۵۰ اولویت پژوهشی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری احصا شده است، خاطر نشان کرد: دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی در صورتیکه پژوهش های خود را طبق اولویت های ستاد ارایه دهند می توانند از حمایت های مالی که متناسب با مقطع تحصیلی آن هاست برخوردار گردند.

شهبازی بررسی میزان اثر بخشی و هزینه اثربخشی مداخلات پیشگیری از مصرف و مرگ ومیر ناشی از مواد مخدر، طراحی نظام جامع درمان اعتیاد، سنجش نیازها و طراحی بسته های آموزشی بریا ارتقا دانش و مهارت درمان گران اعتیاد، تنقیح قوانین در حوزه مواد مخدر و... را از جمله اولویت های پژوهشی این دبیرخانه برشمرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان یادآور شد: واقع‌بینی بدون محافظه‌کاری راهکار جدی برای مبارزه با شیوع مصرف موادمخدر است.

شهبازی با اشاره به اینکه امروز اعتیاد و موادمخدر در جوامع بین‌المللی به‌عنوان زلزله خاموش مطرح است، تصریح کرد: این زلزله خاموش به‌عنوان ابزاری در اختیار استکبار و معاندان نظام در قالب جنگ‌نرم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز آخرین اطلاعاتی که ما از وضعیت اعتیاد و موادمخدر در کشورهای مختلف داریم، حاکی از آن است که در عرصه بین‌الملل شاهد رشد ۲۳ درصدی نرخ شیوع مصرف موادمخدر بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال هستیم و متاسفانه آمار مصرف‌کنندگان این ماده افیونی در جهان از ۲۰۰ میلیون نفر به ۲۵۵ میلیون نفر رسیده است.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان ادامه داد: مصرف انواع موادمخدر و به‌طور خاص روان‌گردان‌ها در برهه کنونی به بیش از ۷۰۰ نوع رسیده است، در کشور همسایه (افغانستان) اراضی زیر کشت موادمخدر در طی شش سال گذشته از ۷۶۰۰ هکتار به ۳۲۸ هزار هکتار رسیده است. همچنین تولید موادمخدر در افغانستان طی چهار سال گذشته از شش‌هزار تن به بیش از ۹ هزار تن رسیده است.



شهبازی با بیان اینکه در کنار این دغدغه‌ها، ما به لحاظ همسایگی با کشور افغانستان در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار داریم، افزود: این بدان معنی است که بیشترین آسیب را کشور ما از این حیث متحمل شده است. به‌رغم این تهدیدی که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، عملکرد قابل توجهی در عرصه بین‌المللی داشته است.



وی در ادامه به سهم ایران از کشفیات صورت گرفته در سطح بین‌الملل اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها طی سه سال گذشته، از مجموع کشفیات تریاک در عرصه بین‌المللی، ۷۵ درصد از این کشفیات سهم جمهوری اسلامی ایران بوده است. همچنین در مجموع کشفیات هروئین در عرصه بین‌المللی، از ۸۱ تن هروئین کشف شده در جهان، جمهوری اسلامی ۱۷ درصد از این کشفیات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این از ۲۱ تن مرفین کشف شده در عرصه بین‌المللی، سهم جمهوری اسلامی ایران از این کشفیات ۶۱ درصد بوده است.



دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان با اشاره به اینکه بخش عظیمی از تولیدات موادمخدر در افغانستان و پاکستان از مسیر ایران ترانزیت می‌شود، یادآور شد: جدا از این مسئله، عوامل ساختاری در کشور ما اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به طور خاص فقر و بیکاری، مهاجرت، عدم پاسخ‌گویی کامل به نیازها و مطالبات جوانان، فقر غنی‌سازی اوقات فراغت، عوامل سیاسی و در کنار همه این موارد، تلاش برای به انحطاط کشاندن نسل جوان از سوی استکبار جهانی و جلوگیری از رشد و پیشرفت ایران، از تهدیدات این بخش به‌شمار می‌رود.

شهبازی تصریح کرد: همچنین عوامل روان‌شناختی اعم از اضطراب، افسردگی، توهم و بحران هویت و هیجان‌جویی و نیز عوامل خانوادگی به عنوان رکن اصلی پیشگیری از شیوع مصرف موادمخدر است.

وی ادامه داد: عوامل خانوادگی در اعتیاد ناشی از کاهش سطح ارتباط موثر بین اعضای خانواده، ضعف مدیریت و کنترل فرزندان، اعمال خشونت در منزل و تعارض و دوگانگی در ارزش‌ها و الگوهای خانوادگی، ضعف در آموزش و مهارت‌های زندگی و سبک فرزندپروری، همگی جزو عوامل خانوادگی است که در گسترش اعتیاد نقش دارد.



شهبازی با اشاره به اینکه عوامل فرهنگی از جمله ضعف آگاهی از خطرات ناشی از مصرف موادمخدر و به‌طور خاص روان‌گردان‌ها، تغییر سبک زندگی و باورهای غلط در خانواده‌ها را نیز در افزایش نرخ شیوع مصرف موادمخدر نباید فراموش کرد، ادامه داد: اگر گسترش روزافزون تنوع موادمخدر، افزایش کشت و تولید موادمخدر و برنامه‌های سازمانی معاندین نظام را لحاظ کنیم، خواهیم دید که با چه هجمه‌ای در این حوزه روبرو هستیم.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان با تاکید بر اینکه بحث اعتیاد و موادمخدر در جهان جزو چهار بحران محسوب می‌شود و در ایران نیز در رأس آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، اظهار کرد: ۶۵ درصد همسرآزاری، ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۳۰ درصد از کودک‌آزاری، ۲۵ درصد از قتل عمد، ۳۳ درصد خشونت، ۲۰ درصد از جرایم منکراتی و ۱۰ درصد جرایم مالی، ناشی از اعتیاد به موادمخدر است.

شهبازی تاکید کرد: با وجود تغییر الگوی مصرف در ایران، همچنان مصرف تریاک با ۶۶ درصد در رأس مصرف موادمخدر قرار داشته و در رتبه دوم نیز حشیش و ترکیبات آن قرار دارد.