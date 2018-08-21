رونمایی از ثبت ملی فطیر بستان آباد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی حسینی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد جشنواره فطیر این شهرستان گفت: در آذر ماه سال گذشته هنر پختن فطیر بستان آباد در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: همزمان با برگزاری جشنواره فطیر از ثبت ملی فطیر بستان اباد نیز رونمایی می شود.

موسوی با اشاره به برنامه های تدارک دیده شده برای جشنواره فطیر ادامه داد: در روز پنجشنبه اول شهریور همزمان با این جشنواره نمایشگاه و فروشگاه بزرگ صنایع دستی و غذاهای سنتی بستان آباد نیز برگزار می شود.

فرماندار بستان آباد، اجرای برنامه حیدربابا خوانی و ایراد سخنرانی های تاریخی و... و. را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای جشنواره فطیر اعلام کرد.

وی از برگزاری مسابقات کاپ ازاد ریاست جمهوری در شهرستان بستان آباد خبر داد و افرود: همچنین روز جمعه دوم شهریور ماه مسابقات کاپ آزاد ریاست جمهوری به صورت کشوری در این شهرستان افتتاح می شود و بیش از ۱۸ استان برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.

موسوی تعداد ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت ها را بیش از ۵۰۰ نفر ورزشکار اعلام کرد.

موسوی در ادامه با اعلام اینکه جشنواره فطیر در سال های بعد نیز ادامه خواهد داشت از برگزاری جشنواره های بعدی با عنوان جشنواره پنیر و هویج خبرداد و گفت: در ادامه برنامه های مربوط به معرفی تولیدات این شهرستان جشنواره پنیر و هویج نیز در شهربستان آباد برگزار می شود.

فرماندار بستان آباد در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت در مورد پروژه های قابل افتتاح در این شهر اظهارداشت: از دهه فجر سال ۹۶ تا هفته دولت امسال بیش از ۳۲ میلیارد تومان پروژه در شهر بستان اباد و روستاهای آن افتتاح می شود.

وی با اشاره به سفر اقای نوبخت برای بازدید از خط راه اهن تبریز -میانه گفت: تا کنون برای این پروژه یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و ریل گذاری آن به صورت کامل تمام شده است.

موسوی، بستان اباد را سومین شهر صنعتی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد و افزود: وجود شهرک های صنعتی باعث شده است که نرخ بیکاری در این شهر نسبت به سایر شهرهای استان پایین باشد.

وی با اشاره به اینکه از نظر زیرساختی مشکل خاصی در شهرک سرمایه گذاری وجود ندارد اظهارداشت: شهرک صنعتی شماره یک و شهرک صنعتی عالی نسب از نظر زیرساختی مشکلی ندارند ولی در شهرک صنعتی شماره دو مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری آن هستیم.

فرماندار بستان آباد، وجود آب گرم این شهر را یکی از جاذبه های بسیار غنی این شهر برای گردشگری و سرمایه گذاری ذکر کرد افزود: قدمت آب گرم بستان آباد خیلی بیشتر از آب گرم سرعین است و ما در صدد هستیم با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی خدمات توریستی قابل ملاحظه ای در این شهر انجام دهیم.