۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۴۹

داعش یک فایل صوتی ادعایی از «البغدادی» منتشر کرد

داعش یک فایل صوتی ادعایی از «البغدادی» منتشر کرد

گروه تروریستی داعش یک فایل صوتی ادعایی از «ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه تروریستی منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی داعش یک فایل صوتی ادعایی از سرکرده این گروه تروریستی منتشر کرده است.

ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش در این فایل صوتی از پیروان خود خواسته است با وجود مشکلات به ایستادگی ادامه دهند.

خبرگزاری اعماق وابسته به گروه تروریستی داعش این فایل صوتی ۵۵ دقیقه‌ای را در حالی منتشر کرده است که پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره مرگ ابوبکر البغدادی مطرح شده بود.  

فایل صوتی منتسب به «البغدادی» اولین صدای ادعایی است که در یک سال اخیر از وی منتشر می‌شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها