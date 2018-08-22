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۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۵۱

پاسخ لاوروف به بولتون:

نیروهای بدون دعوت، باید خاک سوریه را ترک کنند

نیروهای بدون دعوت، باید خاک سوریه را ترک کنند

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به یاوه گویی های مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد آنهایی که باید خاک سوریه را ترک کنند، نیروهای بدون دعوت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه پاسخ «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید را داد.

وی در پاسخ به بولتون که بر لزوم خروج نیروهای ایرانی از سوریه تاکید کرده بود گفت تمام نیروهای خارجی که بدون دعوت در سوریه حضور دارند از جمله نیروهای آمریکایی باید خاک این کشور را ترک کنند.

وزیر خارجه روسیه حضور این نیروها در سوریه را بدون دعوت و غیرقانونی خواند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است، در گفتگو با «رویترز» مدعی شد: روسیه در سوریه گیر افتاده و منتظر است دیگران برای بازسازی این کشور جنگ‌زده هزینه کنند.

وی همچنین مدعی شد: واشنگتن می‌تواند از این فرصت برای اعمال فشار در راستای خروج نیروهای ایرانی از سوریه استفاده کند!

به ادعای بولتون، آنچه که موجب تداوم حضور آمریکایی‌ها در سوریه می‌شود، مبارزه با تهدید داعش و نگرانی از بابت حضور ایران و نیروهای وابسته به این کشور است.

کد مطلب 4382187

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