انجام روزانه ۱۵هزار دیالیز در کشور/ پیوند به صرفه تر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مهدی شادنوش در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به اینکه طیف و تنوع فعالیت و خدمات در مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها بسیار گسترده و مهم است، اظهار داشت: یکی از حوزه های اصلی فعالیت این مرکز، مدیریت درمان بیماران صعب العلاج و خاص بوده که مهمترین برنامه های پیش رو در این زمینه بهره برداری از مراکز جامع خدمات این بیماران است.

وی افزود: ایجاد شبکه مراکز خدمات جامع بیماران خاص با هدف افزایش دسترسی به پزشک، ارائه دارو در محل، ارائه خدمات دندانپزشکی، توانبخشی و تزریقات صورت می گیرد. همچنین بر اساس این برنامه، دانشگاه ها می توانند از پتانسیل مراکز بدون استفاده یا فضاهای راکد جهت ارائه خدمات به بیماران صعب العلاج بهره ببرند.

شادنوش بیان داشت: به سمتی حرکت خواهیم کرد که اختصاص یارانه های خدماتی و دارویی در این مراکز در چندین مرحله تجمیع یابد.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها تصریح کرد: با توجه به اهمیت بحث تشخیص و درمان سرطان، ۵۰ مرکز ماموگرافی در۴۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور و مراکز تشخیص زودهنگام سرطان در چند ماه آینده افتتاح خواهند شد. ۱۲ راهنمای بالینی (گایدلاین) دارویی در حوزه سرطان نیز ابلاغ شده که این امر با همکاری شایسته بیمه ها تاکنون سبب کاهش میانگین ٨ درصدی هزینه ها در مصرف داروهای مذکور شده است. همچنین پایبندی جدی به گایدلاین ها سبب پیشگیری از اتلاف منابع و ارائه خدمات با کیفیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیوند، قله درمان دنیا است که آخرین تکنولوژی های درمانی در آن تجلی می یابد، تاکید کرد: در گذشته در زمینه پیوند، زحمات بسیاری کشیده شده و وظیفه ماست که از این دستاوردها حفاظت نماییم و دستاوردهای اجرایی منطبق بر دانش روز دنیا در راستای ارتقای شاخص های مرتبط را تببین کنیم.

شادنوش ادامه داد: روزانه ۱۵۰۰۰ دیالیز در کشور صورت می گیرد و هزینه هر بار دیالیز ۵۰۰ هزار تومان است، البته این خدمات برای بیماران رایگان انجام می شود، اما انجام پیوند موجب صرفه جویی در هزینه ها و کاهش آلام، درد و رنج خانواده‌های بیماران خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها در پایان یادآور شد: ایده آل شاخص پیوند برای کشور، ۴۵ بوده و حد قابل قبول براساس شاخص جمعیت ۳۰ است که در حال حاضر ۱۱.۲ مورد می باشد. اگرچه این شاخص در سال های اخیر رشد خوبی داشته، اما با توجه به دانش موجود در زمینه پیوند در کشور باید رشد بیشتری صورت گیرد که قطعا با همراهی و همدلی هموطنان که همیشه پیشقدم در این امر بوده اند، هدفی دست یافتنی است.