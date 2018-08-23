۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

با تمرکز بر حضور ایران در سوریه؛

نشست «پاتروشف» و «بولتون» در ژنو آغاز شد

مشاورین امنیت ملی روسیه و آمریکا برای صحبت درخصوص موضوعات مهمی از جمله حضور ایران در سوریه و ثبات راهبردی ۲ کشور با یکدیگر در ژنو دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «ایتارتاس» از آغاز نشست نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر داد.

این نشست که در ژنو درحال برگزاری است احتمالا ۳ تا ۴ ساعت طول خواهد کشید و موضوعات متنوعی از جمله بحران سوریه، درگیری اوکراین، ثبات راهبردی و راهکارهای بهبود رابطه میان ۲ کشور را شامل می‌شود.

این درحالی است که ایتارتاس به نقل از  «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد: در کنار همه این موارد، به موضوع حضور ایران در سوریه نیز پرداخته خواهد شد.

به گزارش مهر، بولتون پیش از این دیدار درراستای هماهنگی مواضع واشنگتن-تل‌آویو در خصوص سوریه به سرزمین‌های اشغالی رفته بود.

مریم خرمایی

