غبارروبی گلزار شهدای شهرستان دیر با حضور استاندار بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر شنبه در این آئین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای شهدا دانست و گفت: روال ما در هفته دولت این است که در بدو ورود به شهرستانها، ادای احترام به مقام شامخ شهدا داشته باشیم چرا که همه موفقیتهای ما مرهون ایثار و جانفشانی آنان است.
وی با قدردانی از حضور و همراهی مردم نجیب و شریف شهرستان دیر افزود: شهیدان رجایی و باهنر با روحیه جهادی و خدمت بیمنت به مردم، الگوی ارزشمندی برای همه مدیران هستند و انتظار میرود مسئولان نیز در همین مسیر گام بردارند.
وی شهرستان دیر را از جمله شهرستانهای پیشرو در جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: دیر یکی از دو شهرستان برتر استان در این زمینه است و امیدواریم این مسیر در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه تداوم یابد.
استاندار بوشهر همچنین به مشکلات کشاورزان شهرستان دیر اشاره کرد و افزود: رفع دغدغه کشاورزان بهویژه در زمینه تأمین برق مورد نیاز آنان مدنظر مسئولان است و با توجه به کاهش تدریجی دما در استانهای کشور، امیدواریم شاهد کاهش قطعیهای برق و بهبود شرایط کشاورزی باشیم.
زارع در پایان تاکید کرد: خدمت صادقانه به مردم وفادار و نجیب استان بوشهر وظیفهای سنگین بر دوش ماست و توفیق خدمت در کنار چنین مردمی بزرگترین افتخار مسئولان خواهد بود.
