به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف سعودی – آمریکایی دو خودروی متعلق به آوارگان یمنی را در منطقه الکوعی در غرب یمن هدف قرار دادند که بر اثر آن ۳۱ زن و کودک به شهادت رسیدند.

طبق اعلام منابع محلی، تا کنون ۲۷ کودک و ۴ زن در این جنایت ائتلاف سعودی به شهادت رسیده اند.

ائتلاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان سعودی دو هفته پیش نیز در حمله هوایی به یک اتوبوس حامل دانش ‌آموزان یمنی در استان صعده، دستکم ۵۱ نفر شهید شدند و ۷۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.