پرسپولیس برابر صنعت نفت متوقف شد/ مشکلات تیم برانکو پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه تختی آبادان آغاز شد که این بازی با تساوی یک به یک به پایان رسید. میلاد جهانی(۲۲) برای صنعت نفت و علی علیپور(۶۸) برای پرسپولیس گل زدند.

پرسپولیس که به نظر می رسد در همین روزهای اول فصل با افت مواجه شده است در نیمه اول نمایش خوبی نداشت و این صنعت نفت بود که موقعیت های بهتری را برای رسیدن به گل خلق کرد.

در دقیقه ۲۲ این دیدار یک پاس رو به عقب برای بیرانوند با تعلل او در دور کردن توپ همراه شد و پس از یک رفت و برگشت کوتاه کرار جاسم پاس خوبی را برای میلاد جهانی درون محوطه جریمه ارسال کرد که ضربه این بازیکن به راحتی وارد دروازه پرسپولیس شد.

این گل در شرایطی به ثمر رسید که بیرانوند زاویه تیر اول را کاملا باز گذاشته بود تا بازیکن حریف به راحتی و با ضربه ای دقیق دروازه سرخپوشان را پس از چهار بازی باز کند.

نیمه دوم با حملات پرسپولیس آغاز شد و صنعت نفت سعی در دفاع از تک گلش داشت. با این حال حملات پرسپولیس آنقدر زهردار نبود که بتواند دروازه حریف را با خطر جدی مواجه کند.

با این حال در دقیقه ۶۸ علی علیپور از موقعیت نه چندان مطلوبی که نصیبش شده بود با شوتی زمینی گل تساوی را وارد دروازه صنعت نفت کرد تا زردپوشان آبادانی از لاک دفاعی خارج شوند و بعد از این گل نمایش بهتری داشت.

پرسپولیس با وجود اینکه بخش عمده زمان نیمه دوم را در اختیار داشت اما همچنان با ضعف گلزنی مواجه است. شاگردان برانکو با این که توپ را بارها تا پشت محوطه جریمه صنعت نفت پیش بردند اما در ایجاد موقعیت کم اثر بودند.