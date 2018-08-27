علاوه بر مسئولان، نگرش اقتصادی دولت هم باید تغییر کند

محمد خوش چهره نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون لزوم تدوین برنامه جامع اقتصادی توسط دولت اظهار داشت: تجویز یک نسخه کلی برای اقتصاد کشور نیازمند تشخیص درست و کامل از مشکلات آن است، چراکه تشخیص صحیح علائم یک بیماری و تجویز داروهای لازم است که درمان آن را ممکن می سازد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: تشخیص دولت در حوزه اقتصاد اشتباه است و نمونه آن را در بحث تخصیص ارز دولتی مشاهده کردیم و پس از آن نیز ارز فقط به کالاهای اساسی اختصاص یافت و سایر بخش های اقتصاد به حال خود رها شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نیازمند حرکت عالمانه از سوی دولت در حوزه اقتصاد هستیم، ادامه داد: دولت در زمینه اقتصاد جزیره ای عمل می کند، به این صورت که بعنوان مثال در زمینه تخصیص ارز دولتی، ارز را به کالاهای اساسی اختصاص می دهد در حالیکه سایر بخش های اقتصاد را رها کرده و این بدترین شیوه مدیریت اقتصاد است.

خوش چهره تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور برخی عوامل درونی و متاثر از سیاست های مدیران دارد و برخی عوامل برونی هم دارد که البته تاثیر چندانی ندارد و بیشتر تصمیمات و سیاست های داخلی است که موجب رقم خوردن چنین وضعیتی می شود.

نماینده اسبق مجلس در پایان با اشاره به استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز گذشته، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بیش از تغییر افراد و تیم، نیازمند تغییر نگرش‌های اقتصادی دولت و نگاه به داخل هستیم.