رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در گفتگو با مهر : الواح گلی پس از صدور رای نهایی دادگاه به ایران بازگردانده می شود

گیل استین ، رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص برگزاری جلسه دادگاه الواح گلی افزود : در جلسه دادگاه آمریکا که 2 روز قبل برگزار شد حکمی صادر نشد و روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد .

وی افزود : به دلیل پیچیدگی پرونده به نظر می رسد بررسی آن چندین سال طول بکشد و طرفی که رای علیه آن صادر شود فرجام خواهی خواهد کرد ، به همین دلیل دادرسی ادامه پیدا می کند در نتیجه چندین دادگاه فرجام خواهی تشکیل خواهد شد بنابراین من فکر می کنم که این پرونده به این زودی بسته نشود.

استین گفت : الواح گلی توقیف نشده اند و در حال حاضر در اختیار دانشگاه شیکاگو برای انجام مطالعات قرار دارند و فقط نمی توان آنها را جابجا و از موسسه خارج کرد.

رئیس موسسه شرق شناسی شیکاگو در خصوص طولانی شدن زمان بازگرداندن الواح از سوی دانشگاه شیکاگو ، تاکید کرد : تا کنون به دلیل اینکه بر روی لوحها مطالعات انجام می شد و همچنین به دلیل اینکه انتقال الواح کار مشکلی است و باید حتما توسط افراد منتقل شود در این زمینه ها با محدویت مواجه بودیم و نتوانستیم تمامی الواح را به ایران بازگردانیم اما طی سالهای گذشته 40 هزار لوح و در سال 83 نیز 300 لوح به ایران بازگردانده شد.

گیل استین در خصوص تعداد الواحی که هم اکنون در دانشگاه شیکاگو وجود دارد ، اظهار داشت : با توجه به اینکه تعداد زیادی از الواح شکسته و خرد شده اند نمی توان تعداد دقیق آنها را بیان کرد اما بر اساس برآوردهای انجام شده ، 8 تا 10 هزار لوح سالم و حدود 11 هزار لوح خرد شده در دانشگاه برای انجام مطالعات وجود دارد.

وی ادامه داد : در حال حاضر عملیات عکس برداری دیجیتالی و نمونه برداری از 2 هزار لوح انجام شده تا در صورت بازگرداندن الواح بتوانیم از روی نمونه ها و عکسها مطالعات لازم را انجام دهیم و همچنین نظر دادگاه خللی در روند کارها و مطالعات ما وارد نکرده است.

استین گفت: در دنیا فقط تعداد افرادی که بتوانند این لوحها را بخوانند بسیار کم و 12 نفر هستند ، به همین دلیل خواندن آنها زمان زیادی لازم دارد. نمونه برداری و عکس برداری از الواح برای متخصصین دنیا فرستاده می شود.

رئیس موسسه شرق شناسی شیکاگو از بازگرداندن الواح به ایران پس از صدور رای نهایی خبر داد و افزود: الواح گلی تا زمان صدور رای نهایی در اختیار دانشگاه است و پس از صدور حکم طی برنامه زمانبندی شده ، به ایران بازگردانده خواهند شد.