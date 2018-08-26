به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، جان مک‌کین سناتور آمریکائی که شب گذشته درگذشت، بدلیل اختلافاتی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا داشت در وصیت نامه اش از جرج دابلیو بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری اسبق و سابق این کشور خواسته بود تا در مراسم خاکسپاری وی سخنرانی کنند؛ این در حالیست که ترامپ را برای شرکت در مراسم‌ اش دعوت هم نکرد.

بر اساس اعلام این رسانه، جو بایدن معاون اوباما نیز در مراسم خاکسپاری مک کین سخنرانی می کند.

گفتنی است، مک‌کین سیاستمدار جمهوریخواه و ۳ دهه سناتور ایالت آریزونای آمریکا عصر روز گذشته در سن ۸۱ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان مغز مُرد.