به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر دوشنبه در اجلاس بین المللی همدان ۲۰۱۸ بابیان اینکه نقشه توسعه همدان تکمیل شده است، گفت: مهم ترین هدف برگزاری اجلاس ۲۰۱۸ معرفی همدان است چراکه همدان به عنوان تاریخ وتمدن ایران در کنار استانهای پرافتخار وصاحب نام کشور به این عنوان نامگذاری شده است.

وی افزود: با ارائه اسناد معتبر و بررسی های دقیق که یک سال بطول انجامید این عنوان به همدان تعلق گرفت و همدان پایتخت تاریخ وتمدن معرفی شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸ اتفاق مبارکی است که به لحاظ قدمت ۳۳۰۰ ساله؛ برازنده همدان است و هیچ شهری در دنیا با قدمت همدان زنده و پویا نیست.

وی بابیان اینکه همدان جایگاه ویژه ای در تاریخ تمدن دنیا دارد، گفت: ۱۸۰۰ جاذبه گردشگری همدا، را اگر در کنار مفاخر و چهره های علمی و ادبی و عرفای همدان تبیین کنیم، ساعتها و روزها باید صرف بیان و توصیف هریک از این شخصیتها شود.

حاجی بابایی اظهار داشت: همدان به عنوان شهری که اولین ساختار اداری و سیاسی را ۱۱۰۰ سال قبل از میلاد داشته مطرح است که این محوریت همچنان استمرار دارد.

وی اظهار کرد: به دلایلی با وجود تلاش و قدمهای بلندی که دولتها در چند سال گذشته برداشته اند همدان نتوانسته در سطح بین المللی و آسیایی و حتی ملی معرفی شود و از همدان در خور شان و شایسته آن رونمایی نشده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه حاضر به عنوان یکی از برنامه ها در رونمایی همدان موثر است زیرا همدان را که بررسی می کنیم ویژگی منحصر بفردی دارد که در تمام شهرهای آن از همدان، ملایر، نهاوند، اسدآباد، کبودرآهنگ، بهار، رزن و فامنین جلوه گری می کند.

وی تاکید کرد، نقشه توسعه همدان آماده شده و ظرفیتهای بسیاری در همدان وجود دارد که راه آهن به عنوان یک قانون و زمینه اجرایی قابل اشاره است.

وی بابیان اینکه در زمینه ریلی راه آهن تهران-همدان-سنندج، راه آهن تهران-همدان-ملایر-قصر شیرین و مصوبه راه آهن زنجان به همدان قابل اشاره است چراکه در واقع همدان چهارراه ریلی است که استانها غرب را به شمال و جنوب متصل می کند، گفت: همدان پایتخت را به کشورهای عراق و همسایه های غربی متصل می کند.

حاجی بابایی گفت: همدان امروز به دلیل زیرساختهای ریلی و جاده ای و مخابراتی و همچنین زمینه های علمی، صنعتی و صنایع تبدیلی ظرفیت بسیار عالی برای کشور ایجاد کرده که باید دنیا از این ظرفیت بالا و ارزشمند مطلع باشند.

وی گفت: این دو گام بلند برنامه امروز و برنامه UNWTO که در ماههای آینده برگزار می شود در راستای معرفی همدان به عنوان یک قسمت از ایران بزرگ است و ظرفیت ایران در دنیا را معرفی می کند.