همدان محور ارتباطی شمال به جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر چهارشنبه در همایش تشکل‌های هگمتانه و سرمایه‌های اجتماعی اظهار کرد: هر آنچه امروز هستیم، نتیجه فرهنگ است و همدان به عنوان یکی از قطب‌های مهم فرهنگی و تاریخی ایران، از ظرفیت‌های بزرگی برخوردار است که باید به شکل مطلوب مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد خود برای معرفی همدان به عنوان پایتخت تاریخ کشور یادآور شد: پس از بررسی‌های گسترده، این استان به عنوان پایتخت تمدن ایران شناخته شد.

حاجی‌بابایی با مرور وضعیت گذشته همدان گفت: زمانی که نماینده شدم، استان حتی یک متر خط راه‌آهن نداشت، اما اکنون پروژه‌های راه‌آهن تهران-همدان–سنندج و تهران–همدان–ملایر در حال اجراست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه اتصال کشورهای حاشیه دریای خزر به خلیج فارس بیان کرد: یکی از بهترین مسیرهای این طرح بزرگ از رشت، آستارا، زنجان، همدان، ملایر، لرستان تا بندر امام می‌گذرد که همدان در آن نقشی کلیدی دارد.

نماینده همدان در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از استعدادها و نخبگان استان افزود: هر منطقه‌ای استعدادهای ویژه خود را دارد و با استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، همدان می‌تواند در مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادی و علمی پیشتاز باشد.