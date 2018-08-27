مقاومت و مجاهدت «مدافعان حرم» مانع تحقق اهداف شوم نظام سلطه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در راس یک هیئت دفاعی نظامی به کشور سوریه سفر کرده است در دومین روزسفر خود با فرماندهان محور مقاومت دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر دفاع در جمع فرماندهان محور مقاومت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم حرم آل الله و با ظهار خوشحالی از دیدار برادران و مجاهدان پا در رکاب اسلام عزیز و سربازان حضرت ولی عصر (عج) اظهار داشت: خداوند متعال را شاکرم که توفیق زیارت و دیدار شما رزمندگان مجاهد را نصیب بنده کرد و بدانید همه ما قدردان ایثار و جانفشانی شما هستیم.

امیر حاتمی با اشاره به توطئه دشمنان در کشور سوریه و جان باختن جمع تعداد زیادی از مردم این کشور توسط گروهک تروریستی داعش، افزود: آنچه که در عراق و سوریه اتفاق افتاد در چارچوب سلسله توطئه هایی بود که آمریکایی ها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون علیه آن برنامه ریزی کرده است.

وی با تجلیل و قدردانی از مجاهدت ها، جانبازی ها و ایثارگری رزمندگان محور مقاومت اظهار داشت: چنانچه مقاومت در سوریه و عراق اتفاق نمی افتاد، ایران با سرزمین تحت حاکمیت داعش مرز مشترک داشت در حالی که داعش مدعی سرزمین ایران نیز بود.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با مروری بر آنچه که در سوریه طی درگیری داعش با مردم این کشور گذشت اشاره کرد و ادامه داد: مقاومت و مجاهدت مدافعین حرم و تلاش های ارتش و ملت سوریه مانع از تحقق اهداف شوم نظام سلطه و سرسپردگان آنها شد.

امیر حاتمی با بیان اینکه امروز هم باید دانیم که این سلسله توطئه ها ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: لازم است برای خنثی کردن آنها آمادگی کامل داشته باشیم.

وی هدف اصلی دشمن در این فتنه و توطئه را ایجاد تهدید و بی ثباتی سازی منطقه، کشورهای منطقه و ایران عنوان کرد و اظهار داشت: آنچه که می تواند مانع از تحقق اهداف و برنامه های دشمنان شود حفظ قابلیت های کسب شده به ویژه توانمندی های راهبردی است.