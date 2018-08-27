بازدید دبیرکل و معاونان نهاد از دو کتابخانه عمومی تهران

به گزارش خبرکزاری مهر، علیرضا مختارپور، دبیرکل به همراه امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد، اسماعیل شفاعی معاون مالی و اداری نهاد، مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی، هادی ناصری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و الهام ستاری کارشناس حوزه دبیرکل نهاد در هفته دولت و همزمان با روز کارمند به صورت سرزده از کتابخانه‌های عمومی دانشمند و شهید مطهری تهران بازدید و با تبریک این روز به کتابداران، در جریان مسائل و مشکلات کتابخانه‌ها قرار گرفتند.

علیرضا مختارپور در بازدید از کتابخانه عمومی دانشمند در ضمن گفت و گو با کتابداران و بررسی وضعیت کتابخانه با اعضای کتابخانه نیز به گفت و گو نشست. در این دیدار یکی از والدین با گلایه از وضعیت اجتماعی محل خواستار اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی متنوع در کتابخانه شد.

همچنین دبیرکل به همراه معاونان نهاد با حضور در کتابخانه عمومی شهید مطهری تهران با با کتابداران به گفت و گو نشسته و از بخش‌های مختلف این کتابخانه بازدید کرده و در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند.

‌گفتنی است کتابخانه شهید مطهری یکی از کتابخانه‌های قدیمی تهران است که در سال ۱۳۴۴ در نازی آباد تهران بنا شده است. این کتابخانه که در سال ۱۳۹۶ به طور اساسی نوسازی شده است با مساحت ۳۵۰ متر مربع دارای ۲سالن مطالعه جداگانه خواهران و برادران و بخش کودک جداگانه است.

همچنین کتابخانه عمومی دانشمند تأسیس ۱۳۸۴ بوده و دارای بخش‌های کودک، نوجوان، مرجع، نشریات، مخزن کتاب، دیداری و شنیداری، مشاهیر ایران و جهان، استان شناسی و سالن مطالعه مجزاء برای خواهران و برادران است. کتابخانه عمومی دانشمند در تهران محله خزانه بخارائی و در بوستان یادواره شهدا قرار دارد.

در حاشیه این دیدارها نیز دبیرکل و معاونان نهاد با حضور بر سر مزار شهیدان گمنام در «بوستان یادواره شهدا» با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کردند.