نظام تعرفه تشویقی و تنبیهی برق در راه است/پایه قیمتی؛ ۴۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمودرضا حقی فام، ­با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از مشترکان کمتر از الگو، برق مصرف می کنند اما فقط ۱۵ درصد مشترکان برق بیش از الگو یا دو برابر بیشتر از الگو، مصرف برق دارند افزود: مشترکانی که حدود دو برابر الگو، برق مصرف می کنند جریمه خواهند شد. مشترکانی که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می کنند برای مازاد مصرف از الگو، تعرفه انرژی خورشیدی یعنی حدود ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند پیشنهاد می کنیم از سلول های خورشیدی برای تامین برق خود استفاده کنند. با این نظام تعرفه ای جدید، مشترکان پرمصرف به سمت الگوی مصرف پیش روند تا نیاز سرمایه گذاری بیش از حد برای تامین برق نباشیم.

به گفته این مقام مسوول هدف نظام تعرفه ای جدید برای مشترکان پر مصرف به هیچ وجه افزایش منابع مالی صنعت برق نیست بلکه برای اصلاح مصرف پرمصرفان در نظر گرفته شده است. با این تعرفه جدید مشترکان کم مصرف نیز تشویق خواهند شد. به این ترتیب مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند اگر میزان مصرف برقشان در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ کمتر باشد تعرفه برق آنها با تعرفه سال ۹۷ محاسبه می شود.

حقی فام با اشاره به اینکه افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف خواسته عمومی مردم و مجلس شورای اسلامی از وزارت نیرو بوده است گفت: ​افزایش تعرفه برای ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شده است و ۸۵ درصد مصرف کنندگان که الگوی مصرف را رعایت می کنند نگرانی از افزایش قیمت نداشته باشند.

سخنگوی توانیر اضافه کرد: مشترکان پرمصرف مشکلاتی به شبکه سراسری تحمیل می کنند که مشترکان کم مصرف نیز مجبور به تحمل آن هستند بنابراین برای این نوع مشترکان تعرفه هایی مطالعه دقیق اقتصادی در نظر گرفته شده است که امیدواریم در صورت تایید­­اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو پیش از این گفته بود که نظام جدید تعرفه ای برق در نوبت تقدیم به دولت است.