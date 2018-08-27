به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با اجرا شدن دور جدیدی از تحریم‎‌های آمریکا علیه روسیه، کاخ ریاست جمهوری روسیه، موسوم به کرملین، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که پیش از هر اقدامی، تاثیر این تحریم‌ها را بررسی خواهد کرد.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه همچنین گفته شده است که تردیدی نیست ولادیمر پوتین، رئیس جمهور این کشور در مسیر تامین منافع ملی حداکثری روسیه، گام‌های بعدی را خواهد برداشت.

امروز دوشنبه، وزارت خارجه آمریکا از اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه به بهانه دست داشتن مسکو در حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس سابق روسی در خاک انگلیس خبر داد.

در این گزارش گفته شده است که آمریکا تحریم‌های خود علیه روسیه را طی دو مرحله زمانی اعمال خواهد کرد.

مرحله نخست این تحریم‌ها مرتبط با ممنوعیت فروش و عرضه تجهیزات الکترونیکی با قابلیت کاربرد دوگانه، ممنوعیت فروش تسلیحات آمریکایی و تامین مالی فروش تسلیحات آمریکایی و ممنوعیت صادرات کالاها و فناوری های حساس امنیتی آمریکا به روسیه خواهد بود.

این تحریم‌ها همچنین اعتبارات و کمک های مالی به روسیه را نیز در بر خواهد گرفت و در این حوزه نیز مسکو دچار محدودیت‌هایی خواهد شد.

در عین حال اجرا شدن دور دوم تحریم های آمریکا به نوع رویکرد و پاسخ رهبران روسیه در مرحله اول بستگی خواهد شد و به گفته برخی منابع دور دوم این تحریم‌ها ممکن است شامل ممنوعیت پروازهای شرکت هواپیمایی روسیه به آمریکا و ایجاد محدودیت بر سر روابط دیپلماتیک و تجاری دو جانبه باشد.

با وجود چشم انداز مثبتی که برخی کارشناسان در ارتباط با بهبود روابط مسکو و واشنگتن در دوره ترامپ داشتند، اما روابط دو کشور نه تنها طی یک سال گذشته بهبودی نداشته، بلکه اختلافات میان دو طرف با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه شدت گرفته است.