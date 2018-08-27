پشت پرده توقف ارائه عمومی سهام آرامکو سعودی چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سه منبع آگاه به رویترز خبر دادند که در پشت پرده توقف ارائه عمومی سهام آرامکو سعودی، که ۲ سال در صدر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی ولیعهد سعودی قرار داشت، دستور مستقیم پادشاه عربستان وجود دارد.

رویترز در این خبر اختصاصی خود می‌نویسد، پادشاه فرمان داد و رویای ۲ تریلیون دلاری (ولیعهد) دود شد.

ظرف ۲ سال گذشته عربستان سعودی تلاش کرده است تا ۵ درصد از سهام شرکت نفت دولتی این کشور را وارد بورس‌های بین‌المللی کند. مقامات بلندپایه عربستان در مورد اولین ارائه عمومی سهام شرکت آرامکو با بورس‌های بین‌المللی، بانک‌های جهانی و رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، رایزنی کرده‌اند.

اولین ارائه عمومی سهام این شرکت، که قرار بود طی آن ۱۰۰ میلیارد دلار از سهام شرکت به فروش برسد و بزرگترین آی‌پی‌او (اولین ارائه عمومی سهام یک شرکت) در تاریخ را ثبت کند، یکی از پایه‌های اصلی اصلاحات اقتصادی وعده داده شده ولیعهد ۳۲ ساله عربستان، محمد بن سلمان بود.

حالا پس از ماه‌ها به تعویق افتادن این برنامه، اعلام شده است که این آی‌پی‌او فعلا، تا آینده نامعلومی، انجام نخواهد شد.

سه منبع آگاه با روابط دولتی به رویترز خبر دادند که پدر ولیعهد، ملک سلمان، شخصا وارد عمل شده و دستور داده است این برنامه را کنار بگذارند.

یکی از منابع می‌گوید: این تصمیم پس از دیدار ماه رمضان (اواسط ژوئن) پادشاه با اعضای خانواده، بانک‌داران و مدیران ارشد نفتی، شامل مدیر اجرایی ارشد سابق آرامکو، اتخاذ شده است.

افرادی که پادشاه با آنها گفتگو کرده است به او گفته‌اند، این آی‌پی‌او هیچ کمکی به عربستان نکرده و به آن آسیب می‌زند. نگرانی اصلی این بود که این کار باعث ایجاد شفافیت ناخواسته‌ای در مورد امور مالی شرکت آرامکو خواهد شد.

یک منبع دیگر گزارش می‌دهد که در اواخر جون، پادشاه فرمانی را به دیوان این کشور که دفتر اداری و اجرایی آن است ارسال کرد و آی‌پی‌اوی آرامکو را کنسل کرد.

این منبع می‌گوید: وقتی او می‌گوید «نه»، دیگر تغییری در فرمان اون ایجاد نمی‌شود.

یکی از مقامات رده‌بالای سعودی هم به رویترز گفت: ملک سلمان مدیریت آی‌پی‌اوی آرامکو را به ولیعهد خود، محمد بن سلمان و کمیته‌ای متشکل از وزیران انرژی، مالی و اقتصادی، واگذار کرده بود.

اما کنار گذاشتن یک‌باره ارائه عمومی سهام آرامکو، ضربه سختی به برنامه اصلاحات اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ ولیعهد سعودی است.

پادشاه عربستان درحالی می‌خواهد به ولیعهد یادآوری کند که هنوز حرف آخر را او می‌زند، که این کار او باعث مأیوس شدن سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری می‌شود که امیدوار بودند شاهد گسترش شفافیت در مسائل مالی کشوری خواهند بود که سال‌هاست به مخفی‌کاری عادت کرده است.

منابع آگاه می‌گویند که پادشاه نمی‌خواهد به عنوان فردی از او در تاریخ یاد شود که فلسطین و آرامکو را به فروش رساند.