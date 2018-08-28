به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: حذف روادید باعث شده است شمار بیماران مراجعه کننده به خرمشهر و آبادان رشد قابل توجهی داشته باشد اما دریافت مبالغ درمانی و توسعه توریست درمانی به علت نابسامان بودن نوع مراجعات این نوع بیماران برخی مشکلات را در پی داشته است.

وی توضیح داد: در برخی موارد دریافت وجه درمانی از بیماران عراقی به دلیل دخالت واسطه ها و دلالان با مشکلاتی مواجه می شد که برای رفع این مشکلات، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان دو هفته گذشته در نشست با مسئولان سفارت عراق و استاندار بصره به توافق خوبی رسید و مقرر شد بیماران عراقی از سوی یک شرکت بیمه ای در عراق بیمه شده و هزینه های درمان آنها در منطقه آزاد اروند از سوی دولت عراق پرداخت شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از احداث واحد توریست درمانی در بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر خبر داد و گفت: قرار است اورژانس قدیمی بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر با ۲۰ اتاق ویژه به عنوان مرکز توریست درمانی فعالیت خود را آغاز کند که در این مرکز خدمات زیبایی نیز دیده شده است و دریافت خدمات در آن طبق تعرفه های توریستی محاسبه خواهد شد.

وی در ادامه به ناتمام ماندن پروژه احداث بیمارستان فوق تخصصی شهید موسوی که کلنگ آن در سال های گذشته به زمین زده شده بود اشاره کرد و گفت: پیمانکار پروژه بیمارستان شهید موسوی خرمشهر شامل ماده ۴۸ شده است که در طی آن دانشکده ملزم به فسخ قرارداد و بازگرداندن مبلغ است و در صورت رفع مشکل و پای کار آمدن سرمایه گذار و پیمانکار جدید این پروژه از سرگرفته خواهد شد.

بهشتی به علت راه اندازی نشدن واحد شیمی درمانی بیمارستان خرمشهر نیز اشاره کرد و توضیح داد: این مرکز که با همکاری موسسه خیریه امدادگران عاشوری در بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر احداث شد، برخی مشکلات فنی دارد که عملیات عمرانی برای رفع مشکلات در حال انجام است که با پایان کار، خدمات دهی در این واحد درمانی نیز آغاز خواهد شد.

وی همچنین از پیشرفت ۶۰ درصدی درمانگاه شلمچه، ثبت اطلاعات ۶۳ هزار و ۵۶۲ خرمشهری در سامانه اطلاعات سیب و انجام ۱۵ هزار مورد وارنیش فولوراید برای دانش آموزان خرمشهری خبر داد.

بهشتی در ادامه به برشماری برخی پروژه های عمرانی و توسعه ای در حوزه سلامت خرمشهر پرداخت و گفت: در پی اجرای شرح تحول نظام سلامت پروژه های خوبی در خرمشهر راه اندازی شد که از این میان می توان به احداث مرکز اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر، با اعتبار ۶ میلیارد تومان، احداث کلینیک تخصصی شهید عسکری فرد با اعتباری معادل سه میلیارد تومان، احداث واحد LDR بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهر با دومیلیارد تومان اعتبار و صرف دو میلیارد اعتبار برای زیرساخت های این بیمارستان اشاره کرد.