احداث مرکز خیریه درمانی توسط پروفسور لفتوی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، این پزشک خیر در حال تکمیل مرکز خیریه درمانی در منطقه محرزی خرمشهر است که به گفته او، هدف اصلی آن ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی رایگان یا کم‌هزینه به مردم شریف خرمشهر و مناطق همجوار به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار است.

شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر در این دیدار با قدردانی از اقدامات ارزشمند پروفسور لفتوی اظهار کرد: احداث این مرکز نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی شهرستان محسوب می‌شود. توجه به مناطق مرزی و محروم وظیفه‌ای انسانی و ملی است و امیدواریم این حرکت، انگیزه‌ای برای توسعه بیشتر زیرساخت‌های درمانی در خرمشهر باشد.

پروفسور لفتوی نیز با تأکید بر رسالت انسانی خود در خدمت به مردم گفت: باور دارم هر اقدامی در جهت ارتقای سلامت عمومی، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده کشور است و این مرکز خیریه می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش مشکلات درمانی اقشار نیازمند ایفا کند.