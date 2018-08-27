نماینده مردم شرق گلستان در مجلس طی حادثه رانندگی مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، «شهرام کوسه غراوی» نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی در حین بازگشت از روستای قره یسر، شامگاه دوشنبه در کیلومتر هفت جاده کلاله - مراوه تپه در شرق گلستان، در یک تصادف زنجیره ای به صورت سطحی مصدوم و با حضور امدادگران اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله منتقل شد.

غراوی پس از انجام معاینات اولیه در کلاله، به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شد.

به گفته دکتر معالج وی، وضعیت غراوی خوب است و تنها دچار ضرب دیدگی در ناحیه قفسه سینه و کمر شده است.

تصادف زنجیره ای که در اثر آن نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی مصدوم شد، بر اثر سبقت غیر مجاز یک دستگاه خودرو سواری پراید به وقوع پیوست و در آن علاوه بر غراوی و راننده وی، پنج نفر از سرنشینان چهار خودرو دیگر هم مجروح و به بیمارستان های کلاله و گنبدکاووس متتقل شدند.