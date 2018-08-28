به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار هیئتی از بنیاد آلمانی برگهوف همچنین به موضوع سوریه پرداخت و اظهارداشت: روند آستانه در کاهش بحران سوریه موثر بوده است و همه باید از این روند و مذاکرات حمایت کنند.

وی تصریح کرد: حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی و عرب منطقه از گروه‌های تروریستی در سوریه و سکوت اروپا از این وضع، عامل اصلی بحران در سوریه بوده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: آمریکا و عربستان سعودی از گروه‌های تروریستی در سوریه حمایت می‌کنند و این حمایت بایستی متوقف شود.

خرازی بیان کرد: همکاری نظامی ایران با دولت سوریه، کاملا مشروع و حضور ما در سوریه به درخواست دولت قانونی این کشور بوده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی همه کشورها بایستی از ابتکارات سیاسی برای حل بحران سوریه حمایت کنند، افزود: جمهوری اسلامی ایران همکاری و تلاش خود را برای حل سیاسی بحران سوریه ادامه خواهد داد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت ثبات منطقه تلاش کرده است، درباره توافق هسته‌ای هم گفت: حیثیت اروپا ایجاب می‌کند که در مقابل فشارهای آمریکا در قضیه برجام مقاومت کند.

ولیور ویلز، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای بنیاد برگهوف نیز در این دیدار تصریح کرد: وضعیت یمن بسیار پیچیده است و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، با این حال چشم‌انداز مناسبی برای صلح در یمن وجود ندارد و کم‌کاری از سوی کشورهای غربی باعث شده طرف‌های درگیر، مذاکرات را جدی نگیرند.

وی همچنین درباره سوریه اظهار امیدواری کرد که با توجه به اینکه دولت سوریه موفقیت‌هایی در بخش نظامی به دست آورده، شرایطی فراهم شود که مذاکرات جدی‌تری صورت پذیرد.

ویلز گفت: دیگر نباید در مورد رفتن آقای اسد صحبت کرد، بلکه محور گفتگوها باید درباره سوریه و مردم سوریه باشد.

گفتنی است، بنیاد برگهوف، موسسه‌ای خصوصی و باسابقه در آلمان است که در زمینه صلح و حل بحران و اختلافات فعالیت دارد. این بنیاد به صورت عملیاتی (و نه پژوهشی) در بحران یمن و سوریه فعال است و با طرف‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگوی مستقیم دارد و به طرف‌های درگیر مشاوره می‌دهد. این بنیاد، هدف خود را کاهش تخاصم اعلام کرده است.