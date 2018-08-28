نمایش «صندلی شماره ۲۵۷» در شهر کتاب فرشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شهر کتاب فرشته، مجموعه فرهنگی- هنری شهر کتاب فرشته از دهم شهریور، روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۸ برنامه نمایش فیلم‌های مستند و کوتاه را برگزار می کند که اولین برنامه به نمایش مستند «صندلی شماره ۲۵۷» ساخته محسن خان‌جهانی اختصاص دارد.

این مستند برگزیده‌ بخش مستند سیاسی دوره ششم جشنواره «سینماحقیقت» و همچنین نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند از سی‌ و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است که در «شنبه‌های مستند فرشته» به نمایش درمی‌آید.

نمایش آثار در «شنبه‌های مستند فرشته»، ساعت ۱۸ در بخش گالری این مجموعه به نشانی خیابان علی شریعتی، پایین‌تر از پُل صدر، پلاک ۱۶۷۱ برگزار می‌شود.

مستند «صندلی شماره ۲۵۷» به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است.