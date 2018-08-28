مرگ ۱۸۳ نفر براثر تصادف در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی مرگ های حوادث رانندگی در چهار ماه نخست امسال اظهار داشت: بر اساس آمارها، ۱۳۸نفر از تلفات تصادفات ۴ ماهه نخست امسال را مردان و ۴۵ نفر را نیز زنان تشکیل داده اند.

وی افزود: شهرستان های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب، آمل با ۳۰، ساری ومیاندرود با ۲۶ و بابل با ۲۴ کشته بودند، همچنین شهرستان های رامسر با یک، با نکا، فریدونکنار و عباس آباد هر کدام باد. کشته، کمترین میزان تلفات را در بین شهرستان های استان را داشته اند.

وی گفت: همچنین از ۱۸۳ کشته تصادفات چهار ماهه، ۱۳۶نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با افزایش ۱۶ درصدی ) و ۴۷ نفر در حوادث درون شهری، گزارش شده است وشش هزار و ۵۹ نفر به علت مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد رشد را نشان می دهد.

عباسی ادامه داد: با توجه به آغاز آخرین ماه تابستان و افزایش میزان تلفات جاده ای در شهریور هر سال، از هموطنان عزیز درخواست می شود با حفظ آرامش در رانندگی و رعایت قوانین و مقررات، ضمن تجربه سفری خوش و خاطره انگیز، از بروز حوادث دردناک و از دست رفتن جان عزیزانشان جلوگیری کنند.