عرضه نمایشگر خمیده قدرتمند سامسونگ به بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دقت این نمایشگر خمیده ۳۴ اینچی ۳۴۴۰ در ۱۴۴۰ اینچ بوده و دو پورت تاندربولت ۳ بر روی آن نصب شده است که ۸۵ وات قدرت را برای آن به ارمغان می آورد. مزیت استفاده از پورت یادشده حذف برخی سیم های اضافی و امکان انتقال میزان بیشتری انرژی به نمایشگر است.

همراه با این نمایشگر خمیده پرت های HDMI، DisplayPort و USB ۳.۰نیز عرضه شده است. دو بلندگوی ۷ واتی هم دریافت صدا برای نمایشگر یادشده را ممکن می کند. سامسونگ هنوز قیمت این نمایشگر را اعلام نکرده، اما می گوید به زودی آن را در اروپا و سپس در دیگر کشورهای جهان عرضه می کند.

این شرکت نمایشگر دیگری به نام CJ۸۹ را نیز تولید کرده که فاقد پورت Thunderbolt ۳ بوده، ولی در دو مدل ۴۳ و ۴۹ اینچی عرضه می شود و نسبت تصویری آنها به ترتیب ۳۲ به ۱۰ و ۳۲ به ۹ است. نمایشگرهای یادشده مجهز به پرت های USB-C است.