اینترنت همراه، مکالمه و پیامک مشترکین شاتل موبایل رایگان شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از شاتل موبایل، در این طرح مشترکین قبلی و جدید شاتل موبایل که تا پیش از این تاریخ، سیم‌کارت خود را فعال و نخستین تماس را برقرار کرده باشند، در یازدهم شهریورماه سال جاری، ۷ گیگابایت اینترنت همراه، هزار دقیقه مکالمه و هزار عدد پیامک شاتل موبایلی هدیه می‌گیرند.

به این ترتیب استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت ۳G و ۴G، مکالمه و پیامک روی سیم کارت‌های این اپراتور سراسری تلفن همراه در یازدهم شهریور ماه برای تمامی مشترکین رایگان خواهد بود.

گفتنی است، شاتل موبایل همچنین در طرح ویژه عید فطر نیز، ۱۴ گیگابایت اینترنت همراه ۳G و ۴G در طی تعطیلات دو روزه این عید سعید به مشترکین خود هدیه داده بود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هدایا، طرح‌ها و بسته‌های جدید شاتل موبایل، انتخاب شماره و خرید سیم کارت شاتل با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب سایت این اپراتور به نشانی www.shatelmobile.ir مراجعه و یا با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند.