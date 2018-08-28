ثبت شرکت در قشم چگونه است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این جزیره بین خلیج فارسpersian Golf و اقیانوس هند Indian ocean قرار گرفته و دارای خط کشتیرانی ساحلی به ایران، عراق، کویت، عربستان، امارات و عمان است و خط هوایی نیز از فضای جنوب جزیره قشم عبور می‌کند.

ثبت شرکت کریم خان تمامی امکانات مورد نیاز جهت ثبت شرکت در قشم را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد ، پیش از شرح شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم لازم است تا موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد قشم را برای شما بیان کنیم.

از جزیره قشم می‌توان به‌عنوان دروازه خروجی نفت خلیج فارس یاد کرد که نفت جهان از آن عبور می‌کند و نسبت به دیگر جزایر خلیج فارس امتیاز و برتری بیشتری دارد.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم

قشم یکی از ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایران است که در اجرای قانون منطقه آزاد به لحاظ اقتصادی بازار مهمی برای تمامی ایرانیان و کشورهای منطقه به حساب می‌آید.

منطقه آزاد به منطقه ای اطلاق می‌شود که در داخل یا مجاورت یک بندر واقع شده باشد که در آن تجارت آزاد با دیگر مناطق جهان کاملا مجاز است. واردات کالا به مناطق آزاد دارای قوانینی منحصر از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی بوده و با مقررات صادرات و واردات کشور متفاوت است. در همین راستا، از بهترین مناطق جهت ثبت شرکت برای اتباع خارجی و داخلی به‌حساب می‌آید، ثبت شرکت کریم خان، امکان ثبت شرکت در قشم در کمترین زمان را برای شما فراهم می‌آورد.

این روزها، فرصت‌های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، سرمایه گذاران بسیاری را به سمت خود کشیده و آن ها را راغب به ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم کرده است. امکانات و موقعیت‌های ویژه ای شامل وجود شهرک‌های صنعتی، دسترسی به آبراهه‌های بین‌المللی، پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، انبارداری مواد نفتی، احداث پالایشگاه نفت سنگین، صنایع دریایی و سازه‌های فلزی دریایی، بازارهای جمهوری آسیای میانه و بازارهای حاشیه جنوبی کشورهای خلیج فارس و .. تسهیلات ارزنده‌ای برای سرمایه گذاری در این منطقه فراهم آورده و سبب شده است تا آمار ثبت شرکت در قشم روز به روز افزایش یابد و همین امر ، چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی سودآور به وجود می‌آورد.

مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد و ثبت شرکت در قشم

معافیت مالیاتی ۲۰ ساله

۱۰۰% مالکیت خارجی( در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰% خارجی وجود دارد).

مقررات آسان جهت ورود کالاهای مجاز

سهولت در ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی

آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی

تشریفات ساده جهت صادرات مجدد و ترانزیت کالا

نرخ‌های مناسب جهت مصرف انرژی

تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی

معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار

نداشتن محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با دیگر کشورها

صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در قشم

کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان(چنانچه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه شود)

دونسخه اساسنامه که تکمیل شده به امضای سهامداران رسیده باشد.

دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و به امضای سهامداران رسیده باشد.

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضای سهامداران رسیده باشد.

دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضای سهامداران رسیده باشد.

گواهی بانکی دال بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه به یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در حال تاسیس

نکته:در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد، می‌بایست ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی ارائه شود.

ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه

اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

اگر سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در قشم با مسئولیت محدود:

۱-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران شرکت(چنانچه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)

۲-دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.

۳-دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.

۴-دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.

۵-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به وسیله شرکا امضا شده باشد.

۶-ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه

۷-اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

مراحل ثبت شرکت در قشم

۱- مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای شرکت

۲- دریافت فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن

۳- تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

۴- ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها برای دریافت مجوزهای لازم

۵- ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط ثبت شرکت‌ها

۶- تکمیل مدارک توسط متقاضی و تحویل آن به واحد ثبتی

۷- بررسی مدارک به وسیله متصدی ثبت و در صورت نقص و ایراد در مدارک تکمیل و تصحیح آن

۸- پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی

۹- ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت‌ها

۱۰- ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می‌کنند.

دپارتمان تخصصی ثبت کریمخان یا sabtkarimkhan.com تمامی خدمات حرفه‌ای ثبتی علی الخصوص خدمات مربوط به ثبت شرکت در قشم را به شما ارائه خواهد کرد.

خدمات ثبت شرکت کریم خان

- ثبت شرکت

- ثبت برند

- اخذ کارت بازرگانی

- ثبت طرح صنعتی

- اخذ جواز تاسیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۷۱۴۶ و یا ۰۹۱۰۱۴۰۹۰۸۱ تماس بگیرید و یا به آدرس سایت sabtkarimkhan.com مراجعه کنید.

منبع: ویرلن