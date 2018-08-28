اعزام ۴۲۰ مبلغ و مبلغه به مناسبت ایام غدیر در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام نعمت الله عظیمی فرد صبح سه‌شنبه در نشست روحانیون اعزامی استان بوشهر اظهار داشت: به مناسبت عید غدیر و دهه امامت و ولایت برنامه‌های مختلف و متنوعی در سطح استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی روحانیون مستقر استان در سال جاری خاطرنشان کرد: طبق ابلاغ سال جاری ارسالی سازمان مرکز، تعداد روحانیون مستقر در استان با رشد ۱۴ درصدی به ۱۲۵ نفر افزایش می یابد.

مسئول اعزام و استقرار اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: آمار روحانیون مستقر استان در سال گذشته ۱۰۹ نفر بود که با اقدامات انجام گرفته این عدد در سال جاری به ۱۲۵ نفر افزایش خواهد یافت.

وی گفت: شاخص روحانیون مستقر استان در سال گذشته به صورت ۱۰۰ درصد محقق شد و امسال نیز با همکاری ادارات شهرستانی و پی گیری مستمر استان و حمایت های حجت‌الاسلام سروستانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سهمیه ابلاغی جذب خواهد شد.

عظیمی‌فرد از اعزام ۴۲۰ مبلغ و مبلغه به جشن های ایام دهه ولایت و امامت توسط اداره کل تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: از اولویت های سازمان تبلیغات اسلامی اعزام مبلغ به مناطق فاقد روحانی و روستاها است.

وی گفت: بنا به اهمیت تبیین معارف الهی و بصیرت افزایی و ترویج فرهنگ غدیر اعزام مبلغ در مناسبت ها می تواند در تقویت بنیه اعتقادی آحاد جامعه به‌ویژه جوانان و نوجوانان موثر باشد و در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن جامعه را بیمه کند.

حجت‌الاسلام عظیمی فرد افزود: در همین راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان اقدام به اعزام ۳۰۰ مبلغ و ۱۲۰مبلغه به نقاط مختلف استان در ایام دهه امامت و ولایت کرده است.