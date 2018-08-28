کتاب «زیبایی شناسی معنا و اندیشه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اغلب ما در ذهن و بدنمان به طور جداگانه فکر می‌کنیم. واقعیت نمی‌تواند متفاوت باشد: واقعیت اساسی در مورد ذهن ما این است که آن را به تصویر کشیده شده است. ما یک رابطه عمیق ذهنی، عاطفی و کیفی با جهان داریم و هر دیدگاه علمی و فلسفی رضایتبخش ذهن باید به راه‌هایی که شناخت، معنا، زبان، عمل و ارزش‌ها و بر اساس آن تجسم استوار است و شکل می‌گیرد، توجه داشته باشد.



این کتاب بهترین مقالات فیلسوف مارک جانسون را که به سؤالات تجسم ما مربوط می‌شود، جمع آوری می‌کند؛ زیرا آنها با زیبایی شناسی مرتبط هستند. او می‌گوید، ما باید تجدید نظر کنیم، به این معنی که نقش مرکزی معنی مبتنی بر بدن را در نظر بگیریم.

به این ترتیب، هنرها می‌توانند بینش عمیق خود را در مورد فرآیندهای معنایی ایجاد کنند که بر پایه سیستم‌های مفهومی و شیوه‌های فرهنگی ماست.

جانسون نشان می‌دهد که تجسم ما فلسفه، علم، اخلاق و هنر ما را شکل می‌دهد؛ چیزی که ظاهر می‌شود یک دیدگاه نسبت به انسان‌ها به عنوان موجودات زیبایی‌شناسی است که بر عمیق‌ترین فرآیندهای فیزیکی خود تمرکز می‌کنند تا جهان اطرافشان را درک کنند.

این کتاب در ۳۰۴ صفحه توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است