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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

به مناسبت عید سعید غدیر صورت می‌گیرد؛

برگزاری ۲۰۰ مراسم جشن غدیر در کرمانشاه

برگزاری ۲۰۰ مراسم جشن غدیر در کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه از برگزاری بیش از ۲۰۰ مراسم جشن غدیر خبر داد.

علی انوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۰۰ مراسم شاخص جشن غدیر در استان کرمانشاه برگزاری می‌شود، اظهار داشت:  از این تعداد ۲۰ برنامه شاخص در شهرستان کرمانشاه برپا خواهد شد.

وی افزود: در روز و شب عید غدیر از سوی هیئات کرمانشاه اعم از هیئت ناصری، انصار بنی زهرا، رایت العباس و بقیه الله جشن هایی برگزار می شود.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین در اقصی نقاط شهر کرمانشاه اعم از شهرک ظفر، سرچشمه، فرهنگیان و حافظیه نیز برنامه هایی تدارک دیده شده است.

انوری بیان داشت: البته شمار تمام برنامه ها در شهر کرمانشاه بیش از ۵۰ جشن و در استان بیش از ۲۰۰ جشن است.

وی ادامه داد: مراسمات اکثرا خودجوش و توسط هیئات یا کانون های فرهنگی و مساجد برگزار شده و حمایتی جز نظارت از آنان نمی شود.

این مسئول برگزاری مسابقه فرهنگی به مناسبت عید غدیر ، مسابقه مقاله نویسی، اعزام ۱۰۰ مبلغ بومی و غیربومی و برپایی ایستگاه های صلواتی را از دیگر برنامه های این ایام اعلام کرد.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه یادآور شد: عید غدیر از مراسمات ویژه هیئات مذهبی است که اغلب با استقبال چشمگیری از سوی هیئات روبرو می شود.

کد مطلب 4387295

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