برگزاری ۲۰۰ مراسم جشن غدیر در کرمانشاه

علی انوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۰۰ مراسم شاخص جشن غدیر در استان کرمانشاه برگزاری می‌شود، اظهار داشت: از این تعداد ۲۰ برنامه شاخص در شهرستان کرمانشاه برپا خواهد شد.

وی افزود: در روز و شب عید غدیر از سوی هیئات کرمانشاه اعم از هیئت ناصری، انصار بنی زهرا، رایت العباس و بقیه الله جشن هایی برگزار می شود.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین در اقصی نقاط شهر کرمانشاه اعم از شهرک ظفر، سرچشمه، فرهنگیان و حافظیه نیز برنامه هایی تدارک دیده شده است.

انوری بیان داشت: البته شمار تمام برنامه ها در شهر کرمانشاه بیش از ۵۰ جشن و در استان بیش از ۲۰۰ جشن است.

وی ادامه داد: مراسمات اکثرا خودجوش و توسط هیئات یا کانون های فرهنگی و مساجد برگزار شده و حمایتی جز نظارت از آنان نمی شود.

این مسئول برگزاری مسابقه فرهنگی به مناسبت عید غدیر ، مسابقه مقاله نویسی، اعزام ۱۰۰ مبلغ بومی و غیربومی و برپایی ایستگاه های صلواتی را از دیگر برنامه های این ایام اعلام کرد.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه یادآور شد: عید غدیر از مراسمات ویژه هیئات مذهبی است که اغلب با استقبال چشمگیری از سوی هیئات روبرو می شود.