قابلیت مدیریت زمان استفاده به یوتیوب اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یوتیوب به کاربران خود کمک می کند تا مدت زمان استفاده از این اپلیکیشن را مدیریت کنند.

این شرکت ابزارهایی برای حفظ سلامت دیجیتال ارائه می کند. یکی از آنها قابلیتی است که به کاربران نشان می دهد به طور روزانه و هفتگی چه مدت زمان در اپلیکیشن وقت صرف کرده اند.

این آخرین نمونه از تلاش شرکت های سیلیکون ولی برای مقابله با اعتیاد به موبایل است. درهمین راستا از امروز ویژگی Time Watched برای تمام کاربران یوتیوب فعال می شود.

یوتیوب در یک پست وبلاگی نوشت: هدف ما فراهم کردن درک بهتری از زمانی است که کاربران در یوتیوب صرف می کنند. به این ترتیب آنها می توانند تصمیماتی آگاهانه درباره استفاده از این اپلیکیشن بگیرند.

این قابلیت در منو حساب کاربری اپلیکیشن یوتیوب قرار دارد و مدت زمانی که کاربر در اپلیکیشن می گذراند را براساس امروز، دیروز، هفت روز گذشته و حتی متوسط مصرف روزانه را نیز به کاربر نشان می دهد.

این ابزار همچنین به کاربران اجازه می دهد محدویت های زمانی برای مدت استفاده از اپلیکیشن تعیین کنند که در بخش تنظیمات کنترل می شود.

علاوه براین موارد یوتیوب اکنون ویبره مربوط به نوتیفیکیشن ها بین ساعت ۱۰شب تا ۸ صبح را غیر فعال می کند. بنابراین در زمان خواب کاربر مزاحم او نمی شود.