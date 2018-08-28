پلیس دوچرخه سوار برای برخورد با تخلفات اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در مراسم افتتاح «نمایشگاه تخصصی دوچرخه» گفت: کسانی که با من کار کرده اند می دانند روی بحث های زیست محیطی همواره حساسیت زیادی داشته ام. بر همین اساس از هم اکنون به فکر شش ماهه دوم و آلودگی شهر تهران در آن مقطع هستیم و کارهای خود را شروع کرده ایم. همان طور که می دانید شش ماهه اول امسال شرایط خوبی نداشت و شش ماهه دوم مشکلات بیشتر خواهد بود.

وی به دوچرخه سواری در تهران اشاره و اظهار کرد: حتی من به عنوان شهروند وقتی در خیابان ها یک دوچرخه سوار را می بینم بسیار نگرانش هستم، چرا که مقدمات چنین کارهایی در شهر ما وجود ندارد. البته خود دوچرخه سواران هم گاهی اصول ایمنی خود را رعایت نمی کنند مثلاً کلاه ایمنی ندارند و یا در قسمتی از خیابان رانندگی می کنند که خطر بیشتری دارد.

سردار رحیمی گفت: متاسفانه ۷۵ درصد کشته های ما در خیابان ها موتورسواران و عابران هستند و این نشان می دهد که فرهنگ استفاده از موتور و دوچرخه در کشور ما مناسب نیست. بر همین اساس کلاس های زیادی را برای رانندگان متخلف برگزار کرده و در اجباری بودن این کلاس ها کوتاهی نمی کنیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ به طرح پلیس دوچرخه سوار نیز اشاره کرد و گفت: این شکل از پلیس برای اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری راه اندازی شده است و در حوزه راهنمایی و رانندگی فعالیت می کنند که در آن تعقیب و گریز پلیس ندارد و بیشتر با تخلفات اجتماعی رو به رو است. ما حتی برای پلیس به فکر استفاده از موتور برقی هستیم تا به سهم خود از آلایندگی ها کم کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: باید اراده جمعی داشته باشیم که آلاینده ها را در سطح شهر کم کنیم و بدانیم که هر چقدر شهر آلوده باشد خودمان و فرزندمان بیشتر آسیب خواهیم دید.