تفاهم همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و یونیسف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی نشستی با حضور ویل پارکس نماینده سازمان صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف» در ایران و سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، طرفین برای همکاری مشترک دوساله در حوزه آموزش کودکان اعلام آمادگی کردند. طی این جلسه که دوشنبه پنجم شهریور در ستاد مرکزی انجمن برگزارشد، مسئولان این ۲ نهاد فرهنگی در خصوص نحوه آموزش کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۶ ساله و تأمین هزینه‌های آن بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست که سهیلا عسکری مدیر امور جشنواره‌های انجمن و دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور، مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت سازمان «یونیسف» و بهاره یگانه‌فر کارشناس رسانه‌ها و روابط عمومی این سازمان در ایران نیز در آن حضور داشتند، روند همکاری دوجانبه در برگزاری دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان مورد بحث قرار گرفت و نماینده «یونیسف» ضمن آشنایی با جشنواره‌های سینمای جوان، برای حضور و همکاری در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و نیزحمایت ازتولید آثاری با موضوع کودکان ابراز علاقه‌مندی کرد.

انجمن سینمای جوانان و «یونیسف»، پیش‌تر نشستی به منظور تعامل در دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان برگزار کردند که طی آن نماینده «یونیسف» در ایران متعهد شد به منظور حمایت از جریان رشد فیلمسازان نوجوان مستعد در این عرصه بخشی از هزینه آموزش فیلمسازی حرفه‌ای به راه‌یافتگان این المپیاد را تأمین کند.

همکاری «یونیسف» با انجمن سینمای جوانان ایران بخشی از برنامه کاری مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و این سازمان بین‌المللی است و انجمن در نظر دارد شرایط مناسب را برای حضور و همکاری «یونیسف» در بخش آموزش فیلمسازی نوجوانان فراهم کند.