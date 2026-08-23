به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تالار هنر، نمایش «طلسم سبز» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا حسینعلی، با محوریت رابطه میان کودکان و والدین و تأثیر این ارتباط بر آینده کودک، از ۹ شهریور ساعت ۱۸ در تالار هنر روی صحنه میرود.
«طلسم سبز» نمایشی برای کودکان و خانوادههاست که در قالب داستانی فانتزی، اهمیت ارتباط میان کودک و پدر و مادر و تأثیر رفتار والدین و فرزندان بر یکدیگر را روایت میکند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «کودکی به دلیل بداخلاقی با پدر و مادر خود گرفتار طلسم یک پری میشود. این طلسم باعث میشود با هر بار بداخلاقی کودک، بخشی از بدن او به سنگ تبدیل شود. با وجود این اتفاق، کودک همچنان متوجه اشتباه خود نمیشود و پدر و مادر نیز درگیر درمان او و پیامدهای این اتفاق میشوند.»
پری پس از بازگشت و مشاهده نتیجه طلسم، تصمیم میگیرد آن را تغییر دهد. در طلسم جدید، هر بار که پدر و مادر محبت خود را به کودک نشان میدهند، مانند گل و درخت، عشق در وجود آنها جوانه میزند. این تغییر، اتفاقات تازهای را در زندگی خانواده رقم میزند.
«طلسم سبز» با استفاده از فضای فانتزی، موضوعاتی همچون محبت، رفتار والدین، ارتباط عاطفی در خانواده و تأثیر این روابط بر شکلگیری آینده کودکان را برای مخاطبان کودک و بزرگسال مطرح میکند.
احمد خیرآبادی، لیدا وعیدی، حامد نظامی اصل، عرشیا جعفریزاده، فرین فلاح میری، درین فلاح میری، آوینا خردبین و حمیدرضا حسینعلی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
دیگر عوامل این اثر متشکل از طراح صحنه: داود پیری، موسیقی: آرش سلگی، برنامهریز و دستیار کارگردان: وحید حسینعلی، طراح لباس: نسیم پرسته، طراح پوستر: بردیا علمی، ساخت صحنه: داود پیری، هادی پیری و مدیر روابط عمومی: مهرداد قرآنکیش است.
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