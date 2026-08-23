به گزارش خبرنگار مهر٬ حسین حیدری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی در آستانه هفته دولت با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: هدف ما این است که پروژه‌ها صرفاً در قالب برنامه و اعتبار باقی نمانند و شهروندان نتیجه اجرای آنها را در سطح شهر مشاهده کنند.

وی افزود: پروژه‌های هفته دولت مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی در حوزه معابر، فضای سبز، بهسازی شهری، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری است که بخشی از آنها آماده بهره‌برداری و بخشی نیز وارد مرحله اجرا می‌شود.

شهردار بوشهر با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر پروژه‌ها تصریح کرد: کیفیت اجرای پروژه‌ها برای ما به اندازه سرعت اجرای آنها اهمیت دارد و لازم است معاونت‌های مرتبط، روند پیشرفت پروژه‌ها را به صورت مستمر پیگیری کنند تا طرح‌ها در زمان‌بندی تعیین‌شده به نتیجه برسند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته دولت سال جاری، ۹ پروژه با اعتبار بیش از سه هزار و ۴۳ میلیارد ریال آماده افتتاح و بهره‌برداری است و هفت پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۵۵۷ میلیارد ریال کلنگ‌زنی خواهد شد.

حیدری بیان کرد: مجموع اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح، بهره‌برداری و کلنگ‌زنی شهرداری بوشهر در هفته دولت امسال بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.

در این بازدید، وضعیت پروژه‌های عمرانی مختلف از جمله اجرای گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها، پارک و فضای سبز حاشیه شمالی بلوار شهید قره‌نی، روکش آسفالت معابر، مرمت و بهسازی ساختمان مشروطه، اصلاح هندسی تقاطع‌ها و سایر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت بررسی شد.

همچنین روند آماده‌سازی پروژه‌های جدیدی که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، از جمله بهسازی و کف‌سازی معابر مناطق یک و دو، تکمیل آرامستان وادی‌الرحمه تنگک، تکمیل کانال‌های شهری، احداث لندفیل سایت پسماند و اجرای گذر ۳۵ متری اتصال موزه دریانوردی به جنوب ورزشگاه شهید مهدوی مورد بررسی قرار گرفت.