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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

شهردار بوشهر: ۹ پروژه عمرانی افتتاح می‌شود

شهردار بوشهر: ۹ پروژه عمرانی افتتاح می‌شود

بوشهر- شهردار بوشهر گفت: در هفته دولت سال جاری، ۹ پروژه با اعتبار بیش از سه هزار و ۴۳ میلیارد ریال آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حسین حیدری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی در آستانه هفته دولت با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: هدف ما این است که پروژه‌ها صرفاً در قالب برنامه و اعتبار باقی نمانند و شهروندان نتیجه اجرای آنها را در سطح شهر مشاهده کنند.

وی افزود: پروژه‌های هفته دولت مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی در حوزه معابر، فضای سبز، بهسازی شهری، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری است که بخشی از آنها آماده بهره‌برداری و بخشی نیز وارد مرحله اجرا می‌شود.

شهردار بوشهر با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر پروژه‌ها تصریح کرد: کیفیت اجرای پروژه‌ها برای ما به اندازه سرعت اجرای آنها اهمیت دارد و لازم است معاونت‌های مرتبط، روند پیشرفت پروژه‌ها را به صورت مستمر پیگیری کنند تا طرح‌ها در زمان‌بندی تعیین‌شده به نتیجه برسند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته دولت سال جاری، ۹ پروژه با اعتبار بیش از سه هزار و ۴۳ میلیارد ریال آماده افتتاح و بهره‌برداری است و هفت پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۵۵۷ میلیارد ریال کلنگ‌زنی خواهد شد.

حیدری بیان کرد: مجموع اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح، بهره‌برداری و کلنگ‌زنی شهرداری بوشهر در هفته دولت امسال بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.

در این بازدید، وضعیت پروژه‌های عمرانی مختلف از جمله اجرای گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها، پارک و فضای سبز حاشیه شمالی بلوار شهید قره‌نی، روکش آسفالت معابر، مرمت و بهسازی ساختمان مشروطه، اصلاح هندسی تقاطع‌ها و سایر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت بررسی شد.

همچنین روند آماده‌سازی پروژه‌های جدیدی که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، از جمله بهسازی و کف‌سازی معابر مناطق یک و دو، تکمیل آرامستان وادی‌الرحمه تنگک، تکمیل کانال‌های شهری، احداث لندفیل سایت پسماند و اجرای گذر ۳۵ متری اتصال موزه دریانوردی به جنوب ورزشگاه شهید مهدوی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6924858

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