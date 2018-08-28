سازمان تبلیغات ولایی، انقلابی و جهادی است/ تجلیل از خدمات خاموشی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی و حجت الاسلام محمد قمی در سمت ریاست سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد.

سازمان تبلیغات نیازمند یک تئوری تبلیغ است

آیت الله علی اکبر رشاد در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به آقای خاموشی عرض می کنیم که خدا را سپاسگزار باشند که یک دوره طولانی را توفیق خدمت به فرهنگ کشور داشته اند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی محل اصلی فکر و فرهنگ دینی است که آقای خاموشی آن را ارتقا بخشیدند و نهادی بسیار مقتدر و گسترده پدید آمد. ۱۷ سال استقرار در یک نقطه نشانه موفقیت و صبوری و پشتکار یک مدیر است.

وی افزود: حجت الاسلام قمی هم از فضل حوزوی عالی برخوردارند و شاگردی اساتید به نامی را طی کرده اند. امیدواریم با حسن انتخاب رهبر انقلاب، ضمن تداوم مدیریت های گذشته این مسیر تکامل یابد.

آیت الله رشاد گفت: تبلیغ پدیده ای داری ۵ رکن است. مبداء، مخاطب، وسائط و وسایلی که پیام را به مقصد منتقل می کند، ماده پیام و قلمرو و شرایطی که تبلیغ در آن واقع می شود.

وی ادامه داد: هر عملی باید مبتنی بر پیش فرض ها و تئوری باشد و سازمان تبلیغات هم یک مبلغ بزرگ است و بناست پیام الهی را به مخاطب منتقل کند و باید بر اساس یک نظریه پشتیبان عمل کند. لذا ما باید یک تئوری تبلیغ داشته باشیم.

وی افزود: انتظار می رود سازمان تبلیغات کار خود را بر اساس یک تئوری معین پی بگیرد و لازمه پذیرش تئوری آن است که سازمان بر اساس ارکان آن تئوری شکل بگیرد و سازماندهی شود.

آیت الله رشاد گفت: ما باید مخاطب گزینی کنیم و بر همان متمرکز شویم. امر تبلیغ برای عامه مردم را باید به علمای بلاد سپرد. مراسم ها را باید به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی محول کرد و... ما باید هم و غم خود را بر نسل جوان بگذاریم.

وی در پایان سخنان خود گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید جایگاه خود را در شبکه فرهنگی کشور پیدا کند و بر اساس یک تئوری کار خود را پیش ببرد.

انتصاب اعضای هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی

همچنین حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بخشی از این مراسم از انتصاب اعضای هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی با حکم رهبر انقلاب خبر داد.

حجت الاسلام گلپایگانی در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تبلیغات اسلامی با قرائت حکم رهبر انقلاب در انتصاب حجت الاسلام قمی، حکم رهبر انقلاب مبنی بر انتصاب هیئت امنای تبلیغات اسلامی را نیز قرائت کرد.

طی این حکم حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، محمد قمی، احمد واعظی، محمدحسین روحانی نژاد و محمدرضا فلاح بر اساس ماده ۸ و ۹ اساسنامه سازمان تبلیغات به عنوان اعضای هیئت امنای آن سازمان منصوب شدند.

حجت الاسلام گلپایگانی در ادامه خطاب به مسئولین سازمان تبلیغات گفت: شما دو جور مخاطب دارید؛ یک دسته سالخورده ها هستند که دوران کهنسالی یا میان سالی را طی می کنند که خطر چندانی این دسته را تهدید نمی کند. دسته دوم مخاطبین شما نسل پرشور جوان است که سرمایه آینده کشور هستند و شبیه خون فرهنگی آنها را تهدید می کند.

وی ادامه داد: شبهه وقتی در ذهن جوان شکل گرفت، به سادگی از ذهن آن پاک نمی شود و روحانیون در این مسئله مسئولیت بیشتری دارند.

وی افزود: برخورد با نسل جوان باید تدریجی باشد. احکام اسلام هم همینگونه بوده است. صرف آشنایی جوانان با مسجد و هیئت های مذهبی کافی نیست و نباید توقع داشت طی یک شب سلمان شوند. باید پله پله آنها را به اسلام دعوت کرد.

سازمان تبلیغات باید حب اهل بیت را تبلیغ کند

حجت الاسلام گلپایگانی گفت: یکی از برنامه هایی که باید در دستور کار سازمان تبلیغات باشد، این است که حب اهل بیت را تبلیغ کند. امروز محبت اهل بیت در جوامع اسلامی وجود دارد و بیشتر باید آنها را تزریق کرد. جوانان را با اهل بیت بیشتر آشنا بکنید. امیدوارم آقای قمی این امانت را فردا بهتر از امروز تحویل مسئول بعدی بدهد.

حجت الاسلام روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات در ادامه این مراسم گفت: رهبر انقلاب از دوران مدیریت آقای خاموشی از عنوان توسعه کمی و کیفی استفاده کردند که ما در دوران مدیریتی ایشان انصافاً این توسعه را شاهد بودیم.

سازمان تبلیغات اسلامی گسترده ترین نهاد، بعد از آموزش و پرورش است

وی افزود: وقتی آقای خاموشی این مسئولیت را قبول کردند، ما در سراسر کشور ۲۵۰ دفتر داشتیم و اکنون این دفاتر به ۴۳۰ دفتر افزایش پیدا کرده است. سازمان تبلیغات اسلامی بعد از آموزش و پرورش گستره ترین نهادی است که در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: آقای خاموشی توانست بین نیروها همسویی و انسجام ایجاد کند و ادبیات صف و ستاد در برنامه ریزی ها یکسان شد. او معتقد بود موقعیت های مختلف جغرافیایی، خرده فرهنگ هایی دارند و باید صحنه تبلیغ را به خوبی درک کرد.

خاموشی سازمان تبلیغات را چابک کرد

روحانی نژاد گفت: ایشان سازمان تبلیغات را چابک سازی کرد و امروز حوزه ستادی ایشان با ۲۵۰ نفر اداره می شود که آقای خاموشی می گفتند، این عدد باید به ۱۱۰ نفر برسد و بقیه نیروها به شهرستان ها فرستاده شوند. ایشان تمرکززدایی انجام دادند و ماموریت هایی را به مردم واگذار کردند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات ولایی، انقلابی و جهادی است به همین خاطر این مجموعه مورد کینه دشمنان انقلاب واقع شد. خاموشی در طول ۱۷ سال مسئولیت، منظومه ای را در سازمان به وجود آورد که بخشی از فعالیت های این موسسات جز فعالیت های فاخر این نظام به حساب می آید.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: منظومه ای که به وجود آمد جبهه مردمی انقلاب را در سازمان تبلیغات شکل داد. نوع برنامه ریزی سازمان تبلیغات تکیه بر منابع مردمی است و به این طریق خیلی از امکان ها را در حوزه تبلیغ سامان دادیم.

وی در پایان گفت: من آقای خاموشی را یک شخصیت فرهیخته و خدوم و فکور و ولایی و انقلابی می شناسم.

سازمان تبلیغات اسلامی نهادی تأثیر گذار است

حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم گفت: از رهبر انقلاب متشکرم که این مسئولیت را در طی این سالها به من محول کردند. خیلی از بخش های کشور با سازمان تبلیغات اشتراک وظیفه دارند و نظام بودجه ریزی بسیار سخت است ولی من هیچگاه از کار خسته نشدم. باید سعی کنیم واژگانی که رهبر انقلاب در حکم بنده ذکر و به بنده محول کردند را پیگیری کنیم. من فرمان رهبر انقلاب را حجت شرعی می دانم.

وی خطاب به حجت الاسلام قمی گفت: سازمانی را تحویل می گیرد که مجموعه ای انقلابی و ولایی و دارای بینش بالایی است. ما در حوزه هنری خط تراز هنر را تعریف کردیم. انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و سبک زندگی را در این حوزه پیگیری کردیم. در تبیان کاربر ملی، شبکه ملی و محتوای ملی را مورد توجه قرار دادیم. با آموزش و پرورش هماهنگ شدیم تا برای مخاطب نسل جوان تدبیر کنیم. همچنین بسط حرکت قرآنی در سراسر کشور مورد نظر بوده است. با تعامل مثبت با حوزه، تحقق ۱۰۰ هزار تبلیغ در موسمی مانند محرم قابل تحقق است. امروز این عدد ۵۰ هزار تبلیغ است.

حجت الاسلام خاموشی ادامه داد: نگاه ما در برنامه ریزی زیرساختی است. ادبیات بانک داده در سازمان تبلیغات تثبیت شده است. قوای ما باید بر مبنای داده های اجتماعی تبلیغ کنند و بدون آن برنامه ریزی ممکن نیست.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی در کشور نهادی تأثیرگذار است. شورای هیئات مذهبی در شهرها و استانها انتخابات دارند و این شبکه پای کار رهبر انقلاب هستند و می توان مشکلات را با این ظرفیت ها برطرف کرد.

حجت الاسلام خاموشی در پایان گفت: مردم، خودشان دین و انقلاب را حفظ می کنند و باید مردم را پاس داشت و سازمان تبلیغات باید این مسیر را حفظ کند. من از همه مراکز و همکاران خودم ممنون هستم و از کاستی ها عذرخواهی می کنم.

تجلیل از خدمات حجت الاسلام خاموشی

در پایان این مراسم حجت الاسلام قمی انگشتری را به رسم یادبود به حجت الاسلام خاموشی اهدا کرد. همچنین تندیسی از سوی حوزه هنری به حجت الاسلام خاموشی اهدا شد.

آخرین سررسید شهیدحججی که شامل دست نوشته های آن شهید است، از سوی موسسه مستشهدین عاشورا به رئیس سابق سازمان تبلیغات اهدا شد.

همچنین تربت امام حسین(ع) و یک انگشتر نیز از سوی شورای مرکزی هیئات مذهبی به حجت الاسلام خاموشی اهدا شد.

باید بین تبلیغ سنتی و مدرن یک هم افزایی ایجاد کرد

حجت الاسلام محمد قمی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سلام خدا بر شهیدان باهنر و حقانی که در این سازمان خادم بودند. سلام بر شهید شریف قنوتی که اولین شهید روحانی دفاع مقدس است. ما همه مدیون شهدا هستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: دیدگاه امام(ره) در اول انقلاب باعث ایجاد نهادهایی شد که پیش رونده باشند. تکلیف ما ابلاغ است به جامعه ای که اساساً انقلابی است. اگر جامعه غباری گرفته عرضه اسلام ناب این جامعه را مستحکم می کند.

حجت الاسلام محمد قمی افزود: انقلاب ما در آستانه یک جهش بزرگ است و یک مخاطره دشوار پیش رو داریم البته افق های روشنی پیش رو است که یکی از آنها نابودی اسرائیل است.

وی گفت: اسلام ناب باید به دقیق ترین شکل عرضه شود. دریافت بنده این است که یک عزم ملی توسط همه سازمانها و نهادها لازم است که اسلام ناب تبیین شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تبلیغ صرفاً وظیفه روحانیون نیست، گرچه سازمان باید در این امر رشد کند، اما باید همه امت خود را مبلغ این مکتب بدانند. باید بین تبلیغ سنتی و مدرن یک هم افزایی ایجاد کرد. تبلیغ شأن امامت است و امروز تبلیغ مهجور شده است که خود آن به تبلیغ نیاز دارد. ما به یک مواصلت بین مومنین محتاجیم تا این مسیر را طی کنیم.

وی در پایان گفت: تعابیر حضرت آقا در مورد آقای خاموشی بسیار دقیق است که سازمان تبلیغات به رشد و توسعه‌ کمّی و کیفی قابل توجه نائل گشته و آقای خاموشی در این مدت خدمات متراکمی داشته است. من از همه نیروها و فعالیت های انجام شده تشکر می کنم.