صادرات محصولات دانش بنیان پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا در شانزدهم اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس و جشنواره برترین های این پارک خاطرنشان کرد: تعداد ۲۵۸ عضو به خانواده پارک پردیس در سال ۹۶ اضافه شده است که این شامل ۴۰ کارگزار در مرکز توسعه کسب و کار فناوری، ۲۵ شتاب دهنده در مرکز شتاب دهی نوآوری، ۵۰ شرکت در مرکز رشد فناوری نخبگان، ۴۷ شرکت در بخش استیجاری پارک، ۹۶ شرکت در بخش تملیکی این پارک می‌شود.

رئیس پارک فناوری پردیس در خصوص دستاوردهای شرکت های عضو پارک فناوری پردیس گفت: شرکت های عضو پارک توانستند در سال ۹۶ به میزان ۲۴ میلیون دلار صادرات به ۱۲ کشور داشته باشند.

وی افزود: این میزان صادرات مربوط به ۵۲ محصول از شرکت های عضو پارک پردیس می شود.

به گفته صفاری نیا همچنین ۲۱ درصد رشد فروش شرکت های دانش بنیان عضو این پارک در سال ۹۶ برآورد شده که این میزان برابر با ۱۰ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال بوده است.

صفاری نیا تاکید کرد: در سال گذشته ۱۷۷ میلیارد ریال در بخش تحقیق و توسعه هزینه شده است.

رئیس پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته بخصوص در سال ۹۶ اعضای پارک با دانشگاههای کشور همکاری تنگاتنگی داشته اند، افزود: در سال ۹۶، ۳۲۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاههای مختلف جذب شرکت های عضو پارک فناوری پردیس شده اند و از سوی دیگر ۶۲ نفر از اساتید دانشگاه در شرکت های دانش بنیان مشارکت کرده اند.

وی با بیان اینکه ۷۴ مورد اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی که به صورت مشترک با دانشگاهها بوده، انجام داده ایم گفت: همچنین ۲۸ پایان نامه دانشجویی در شرکت های پارک پردیس بکار گرفته شده و ۹ عنوان پایان نامه در حوزه فناوری و نوآوری، راهبری شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۵۶۶ عنوان همکاری دانشگاهی با مراکز رشد به نتیجه رسیده است، افزود: ۹ پروژه مشترک بین شرکت های عضو و دانشگاهها و مراکز پژوهشی در حال انجام است.

بومی سازی دانش فنی توسط شرکت های عضو پارک فناوری پردیس

صفاری نیا با بیان اینکه ۱۲۲ عنوان نوآوری در شرکت های عضو پارک پردیس نفوذ پیدا کرده گفت: این نوآوری ها شامل ۳۶ عنوان بومی سازی دانش فنی، ۸۲ محصول و خدمت جدید و ۴ پتنت داخلی و خارجی می‌شود.

به گفته وی می توان چنین برآورد کرد که ۱۴ درصد نوآوری در سال ۹۶ در بین شرکت های دانش بنیان عضو پارک فناوری پردیس نفوذ پیدا کرده است.

همکاری با سازمانهای داخلی و خارجی

صفاری نیا با تاکید بر اینکه در پارک فناوری پردیس همکاری با سازمانهای داخلی و خارجی را ملاک کار خود قرار داده ایم، تصریح کرد: در این حیطه ۱۵ پروژه بین شرکت های عضو به صورت همکاری مشترک در سال ۹۶ تعریف شد.

به گفته وی همچنین ۱۷ عنوان تحقیق و تولید مشترک خارجی به ارزش ۳.۵ میلیون دلار با ۱۱ کشور به عنوان همکاری با سازمانهای خارجی در سال ۹۶ تعریف شد.

توسعه کمی و کیفی شرکت های عضو در سال ۹۶

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه طی سال گذشته ۲۷۲ نشان و گواهینامه جدید توسط شرکت های عضو پارک پردیس دریافت شد، گفت: ارتقای رتبه، جایزه و تقدیرنامه در جشنواره های ملی و بین المللی، تاییدیه استاندارد ملی و بین المللی، گواهینامه رضایتمندی مشتری، اخذ تاییدیه جدید دانش بنیانی و مجوز و پروانه جزء این نشان ها و گواهینامه ها می‌شود.

وی تاکید کرد: ما همواره در صدد هستیم خدمات تخصصی را در پارک فناوری پردیس توسعه دهیم که این اقدام در سال گذشته نیز انجام شد.

صفاری نیا ادامه داد: پارک پردیس از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در مناقصات در سال ۹۶ حمایت می کند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز حمایت از شرکت ها جهت حضور در مناقصات انجام گرفت، گفت: انعقاد قرارداد فروش محصولات به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، ارائه تضامین حضور در مناقصات به مبلغ ۶ میلیارد ریال، ارائه مشاوره مناقصات به ۳۴ شرکت و اطلاع رسانی ۷۴ موضوع مناقصه به شرکت های عضو در راستای توسعه بازارشان از سوی پارک مورد حمایت قرار گرفته است.

تجاری سازی محصولات فناورانه شرکت های عضو پارک پردیس

وی با بیان اینکه ۱۵ طرح و محصول به ۱۴ سازمان در سال گذشته توسط پارک پردیس انجام گرفت، گفت: همچنین ۳۰ طرح فناورانه برای ورود به صنعت مورد بررسی قرار گرفتند تا نیاز صنعت به واسطه فناوری مرتفع شود.

رئیس پارک فناوری پردیس در خصوص معافیت ها و مزایای قانونی در سال ۹۶ گفت: ۸۱ شرکت فناور مستقر در پارک از معافیت های مالیاتی به میزان ۶۴۱ میلیارد ریال برخوردار شدند.

وی با بیان اینکه اخذ ۳۰ تاییدیه دانش بنیانی توسط شرکت های عضو پارک طی سال ۹۶ تحقق یافت، گفت: این گواهینامه ها مشمول ۷۱ شرکت دانش بنیان بوده است.

صفاری نیا در خصوص چشم انداز پارک فناوری پردیس گفت: برنامه داریم که هزار ایرانی مقیم خارج را جذب پارک کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در صدد هستیم که ۵ درصد جی دی پی کشور را به واسطه این شرکت ها تامین کنیم.