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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

معاون منابع طبیعی بوشهر:

۳ پروژه آبخیزداری دشتستان بهره‌برداری و کلنگ‌زنی می‌شود

۳ پروژه آبخیزداری دشتستان بهره‌برداری و کلنگ‌زنی می‌شود

بوشهر - معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراز بهره‌برداری ۳ پروژه مهم آبخیزداری در شهرستان دشتستان در روزهای پایانی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهابی بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های شهرستان دشتستان اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: پروژه بند سنگی زیر حوزه خیرک‌شکرک پشت‌پر از پروژه‌های مورد افتتاح است که در این پروژه‌ها ۱۴ مورد بند سنگی ملاتی با ارتفاع سه تا پنج متر و با حجم استحصال سالیانه ۳۲۰ هزار متر مکعب احداث شده است و مدت اجرای آن ۸ ماه بوده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: اعتبارات این پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی(سدهای در دست ساخت) تامین اعتبار شده است.

کنترل و مهار سیلاب و تقویت سفره آب زیر زمینیوی هدف از اجرای این پروژه را نیز کنترل و مهار سیلاب و تقویت سفره آب زیر زمینی دانست و تصریح کرد: بدین منظور برای تحقق هدف مذکور در سال‌های گذشته نیز پروژه های بند سنگی ملاتی، گابیون، خشکه چین دیگری نیز در منطقه اجرا شده است.

شهابی اضافه کرد: بخش ارم دارای مساحت ۱۸۸ هزار هکتار مراتع است که در پنج سال اخیر ۴۶۸ هکتار نهالکاری، ۱۷ کیلومتر کمربند سبز، ۱۷ مورد بند سنگی ملاتی و ۸۶ هکتار عملیات پیتینگ و بانکت بندی در این بخش به انجام رسیده است و این بخش تنها بخشی از شهرستان است که فاقد اراضی بیابانی است.

وی همچنین از پروژه بند سنگی ملاتی مراتع ارغون و طلحه در حوزه طلحه فاریاب نیز بعنوان پروژه آماده بهره برداری در هفته دولت نام برد و ادامه داد: در این پروژه نیز ۴ مورد بند سنگی ملاتی به ارتفاع شش تا هشت متر و حجم استحصال سالیانه ۶۰۰ هزار مترمکعب احداث شده است و میزان اعتبارات آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال مصوب شده که از محل اعتبارات ملی(سد های در دست ساخت) تامین اعتبار شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود از پروژه بند سنگی ملاتی روستای درنگ(دره خرسو) نیز بعنوان یکی دیگر از پروژه های بخش بوشکان اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه نیز در آخرین روز از هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پروژه شامل یک مورد بند سنگی- ملاتی به ارتفاع ۱۲ متر و حجم استحصال سالیانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب است و میزان اعتبارات این پروژه هفت میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال است که از محل اعتبارات استانی سال ۱۳۹۶ تامین اعتبار شده است.

شهابی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه با هدف کنترل سیل و رسوب در حوزه، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و تقویت پوشش گیاهی حوزه انجام شده است.

وی گفت: بخش بوشکان دارای مساحتی بالغ بر ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی و مراتع است که در پنج سال اخیر ۳۸۷ هکتار نهالکاری، ۲ هزار و ۸۲۵ متر درختکاری در حاشیه کانال حفاظتی، ۳ هزار و ۵۳۵ متر کمربند سبز، ۸۰ هکتار هلالی آبگیر توام با نهالکاری و ۱۸ مورد بند سنگی ملاتی توسط منابع طبیعی در آن اجرا شده است.

شهابی اضافه کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان ۷ پروژه آبخیزداری در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۸۴ هزار میلیون ریال آماده کلنگ زنی دارد.

کد مطلب 4387994

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