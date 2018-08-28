به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهابی بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های شهرستان دشتستان اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: پروژه بند سنگی زیر حوزه خیرک‌شکرک پشت‌پر از پروژه‌های مورد افتتاح است که در این پروژه‌ها ۱۴ مورد بند سنگی ملاتی با ارتفاع سه تا پنج متر و با حجم استحصال سالیانه ۳۲۰ هزار متر مکعب احداث شده است و مدت اجرای آن ۸ ماه بوده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: اعتبارات این پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی(سدهای در دست ساخت) تامین اعتبار شده است.

کنترل و مهار سیلاب و تقویت سفره آب زیر زمینیوی هدف از اجرای این پروژه را نیز کنترل و مهار سیلاب و تقویت سفره آب زیر زمینی دانست و تصریح کرد: بدین منظور برای تحقق هدف مذکور در سال‌های گذشته نیز پروژه های بند سنگی ملاتی، گابیون، خشکه چین دیگری نیز در منطقه اجرا شده است.

شهابی اضافه کرد: بخش ارم دارای مساحت ۱۸۸ هزار هکتار مراتع است که در پنج سال اخیر ۴۶۸ هکتار نهالکاری، ۱۷ کیلومتر کمربند سبز، ۱۷ مورد بند سنگی ملاتی و ۸۶ هکتار عملیات پیتینگ و بانکت بندی در این بخش به انجام رسیده است و این بخش تنها بخشی از شهرستان است که فاقد اراضی بیابانی است.

وی همچنین از پروژه بند سنگی ملاتی مراتع ارغون و طلحه در حوزه طلحه فاریاب نیز بعنوان پروژه آماده بهره برداری در هفته دولت نام برد و ادامه داد: در این پروژه نیز ۴ مورد بند سنگی ملاتی به ارتفاع شش تا هشت متر و حجم استحصال سالیانه ۶۰۰ هزار مترمکعب احداث شده است و میزان اعتبارات آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال مصوب شده که از محل اعتبارات ملی(سد های در دست ساخت) تامین اعتبار شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود از پروژه بند سنگی ملاتی روستای درنگ(دره خرسو) نیز بعنوان یکی دیگر از پروژه های بخش بوشکان اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه نیز در آخرین روز از هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پروژه شامل یک مورد بند سنگی- ملاتی به ارتفاع ۱۲ متر و حجم استحصال سالیانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب است و میزان اعتبارات این پروژه هفت میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال است که از محل اعتبارات استانی سال ۱۳۹۶ تامین اعتبار شده است.

شهابی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه با هدف کنترل سیل و رسوب در حوزه، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و تقویت پوشش گیاهی حوزه انجام شده است.

وی گفت: بخش بوشکان دارای مساحتی بالغ بر ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی و مراتع است که در پنج سال اخیر ۳۸۷ هکتار نهالکاری، ۲ هزار و ۸۲۵ متر درختکاری در حاشیه کانال حفاظتی، ۳ هزار و ۵۳۵ متر کمربند سبز، ۸۰ هکتار هلالی آبگیر توام با نهالکاری و ۱۸ مورد بند سنگی ملاتی توسط منابع طبیعی در آن اجرا شده است.

شهابی اضافه کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان ۷ پروژه آبخیزداری در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۸۴ هزار میلیون ریال آماده کلنگ زنی دارد.