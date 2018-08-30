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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

هفته ششم لیگ برتر؛

ترکیب تراکتورسازی در دربی تبریز تغییر می‌کند

ترکیب تراکتورسازی در دربی تبریز تغییر می‌کند

کادرفنی تراکتورسازی تصمیم به تغییر ترکیب اصلی این تیم مقابل ماشین سازی تبریز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۸ روز پنجشنبه در هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف ماشین سازی می رود.

کادرفنی سرخپوشان تبریزی تصمیم به تغییر در ترکیب اصلی این تیم نسبت به بازی گذشته خود مقابل سپاهان اصفهان دارد.

از قرار معلوم جان توشاک تصمیم دارد سوگیتا هافبک ژاپنی خود را از ابتدا به زمین مسابقه بفرستد و با ترکیبی کاملا تهاجمی تیمش را روانه میدان کند.

همچنین احتمال می رود اشکان دژاگه نتواند نود دقیقه برای تراکتورسازان بازی کند و یکی از تعویض های احتمالی تیمش باشد.

کد مطلب 4388480
مهدی مرتضویان

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