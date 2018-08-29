  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

گروه مطالعات خلیج فارس برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب «غرب آسیا»

نشست نقد و بررسی کتاب «غرب آسیا» به همت گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چهارشنبه (۱۴ شهریور) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه چهارشنبه (۱۴ شهریور) نشستی را تحت عنوان نقد و بررسی کتاب های «غرب آسیا»، «مسائل بین الملل» و «تروریسم و امنیت ملی» نوشته «محمد مهدی ملکی» برگزار می کند.

سخنرانان این نشست «سردار قدیر نظامی پور» تحلیل گر مسائل خاورمیانه، «احمد دستمالچیان»، سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان، «محمد رضا رئوف شیبانی» سفیر سابق ایران در سوریه و محمد مهدی ملکی (مؤلف کتاب) خواهند بود.

 این نشست چهارشنبه (۱۴ شهریور) از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل  پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به آدرس:بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک ۶، برگزار می شود.

کد خبر 4388752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها