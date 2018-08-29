نشست نقد و بررسی کتاب «غرب آسیا»

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه چهارشنبه (۱۴ شهریور) نشستی را تحت عنوان نقد و بررسی کتاب های «غرب آسیا»، «مسائل بین الملل» و «تروریسم و امنیت ملی» نوشته «محمد مهدی ملکی» برگزار می کند.

سخنرانان این نشست «سردار قدیر نظامی پور» تحلیل گر مسائل خاورمیانه، «احمد دستمالچیان»، سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان، «محمد رضا رئوف شیبانی» سفیر سابق ایران در سوریه و محمد مهدی ملکی (مؤلف کتاب) خواهند بود.

این نشست چهارشنبه (۱۴ شهریور) از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به آدرس:بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک ۶، برگزار می شود.