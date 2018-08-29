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۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

در حضور سلطانی فر و صالحی امیری؛

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از اردوی ورزشکاران پاراآسیایی

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از اردوی ورزشکاران پاراآسیایی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک و از اردوی ورزشکاران اعزامی بازی‌های پاراآسیایی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۱۴ مهرماه به میزبانی اندونزی در شهر جاکارتا آغاز می‌شود. برای حضور در این دوره از بازی‌ها، ورزشکاران جانباز و معلول ایران در رشته‌های مختلف از ماه‌ها پیش اردوهای آماده‌سازی خود را آغاز کردند.

در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی وفا امروز (چهارشنبه) با حضور در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، از اردوی برخی از ورزشکاران اعزامی به این بازی‌ها بازدید کردند.

وزنه‌برداری و بسکتبال با ویلچر مردان همراه با والیبال نشسته بانوان رشته‌هایی بودند که لاریجانی و سلطانی‌فر با حضور در محل تمریناتشان، از نزدیک در جریان وضعیت آماده‌سازی آنها قرار گرفتند.

کد مطلب 4388959
زینب حاجی حسینی

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