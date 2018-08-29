بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از اردوی ورزشکاران پاراآسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۱۴ مهرماه به میزبانی اندونزی در شهر جاکارتا آغاز میشود. برای حضور در این دوره از بازیها، ورزشکاران جانباز و معلول ایران در رشتههای مختلف از ماهها پیش اردوهای آمادهسازی خود را آغاز کردند.
در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی وفا امروز (چهارشنبه) با حضور در محل فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، از اردوی برخی از ورزشکاران اعزامی به این بازیها بازدید کردند.
وزنهبرداری و بسکتبال با ویلچر مردان همراه با والیبال نشسته بانوان رشتههایی بودند که لاریجانی و سلطانیفر با حضور در محل تمریناتشان، از نزدیک در جریان وضعیت آمادهسازی آنها قرار گرفتند.
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