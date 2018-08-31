مجموعه کتاب «غیبت پیامبران» نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد مجموعه کتاب «غیبت پیامبران» توسط انتشارات کتاب جمکران در نگارستان اشراق شهر قم برگزار شد.

در این نشست که همزمان با برگزاری نمایشگاه تصویرسازی گنجشک‌های جمکران (کتاب‌های کودک این ناشر) برگزار شد، علی باباجانی سرویراستار و نویسنده یکی از کتب این مجموعه در ابتدا گفت: این مجموعه کتاب ماحصل یک کار گروهی است که از سال ۹۱ و ۹۲ و در زمان سردبیری من در مجله سنجاقک شکل گرفت.

در ادامه حجت الاسلام سبحانی‌نسب کارشناس کتاب کودک و مسئول انجمن ادبیات کودک و نوجوان استان قم گفت: یک کتاب خوب شامل یک ایده خوب، مهندسی محتوای خوب و قالب متناسب با مخاطب است.

وی افزود: بین سوژه و ایده تفاوت است و اگر در سوژه نو آوری نباشد به ایده تبدیل نمی شود. ایده خوب برای خوب نوشته شدن نیاز به مهندسی محتوایی دارد و پس از مهندسی محتوا به معماری میرسیم که در آن نوع ادبیات و تناسب موضوع با رده سنی مشخص می شود.

این پژوهشگر درباره تصویرگری کتاب گفت: تصویرگری کتاب ممتاز و از نظر فنی خیلی ارزشمند است. تصاویر کتاب به گونه ای کار شده که تصاویر را می توان در نشر بین الملل استفاده کرد و حق چاپ گرفت. متاسفانه برخی کتاب‌های این مجموعه دارای نقاط ضعف محتوایی است که بهتر بود با مراجعه به قرآن و یا سایر منابع دینی از آن پرهیز می شد. برای مثال در کتاب حضرت نوح گفته شده که ایشان مخفیانه و دور از چشم مردم کشتی می‌ساخت که این با منابع دینی همخوانی ندارد. نکته دیگر نوع پرداخت به مسئله غیبت در پیامبران است که در بعضی موارد برای مخاطب قابل فهم نیست.

در ادامه این نشست باباجانی درباره برخی نقاط ضعف محتوایی گفت: در این کتاب نیاز به مشاور مذهبی احساس می شد و اگر موفق به این کار شده بودیم بیشتر این موارد رفع می‌شد.

در پایان این جلسه حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نسب با تقدیر از رو به جلو بودن کتاب های بخش کودک انتشارات کتاب جمکران گفت: علیرغم وجود برخی اشکالات این مجموعه کتاب از بهترین مجموعه کتاب های مذهبیِ کودکان موجود در بازار نشر است که می‌شد با برخی تغییرات محتوایی بر ارزش آن افزود.

مجموعه کتاب غیبت پیامبران شامل ۷ جلد کتاب از نشر کتاب جمکران است که توسط علی باباجانی، زینب علیزاده، هاجر زمانی، سمیه عالمی، عباس عرفانی، زهرا عبدی و لعیا اعتمادی نوشته شده است. برای آشنا شدن کودکان با موضوع غیبت حضرت حجت(عج) یکی از روش‌ها مقایسه داستان پیامبران با زندگی حضرت از دریچه وجود مفهوم غیبت در زندگی آن‌ها است. در این مجموعه داستان غیبت ۸ پیامبر از پیامبران الهی که به نوعی در مسیر رسالتشان غیبت وجود داشته است به صورت داستانی بیان شده است. داستان غیبت حضرت ادریس(ع)، حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع)، حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت صالح(ع) حضرت یونس(ع) و حضرت عیسی(ع) در این مجموعه روایت شده است.