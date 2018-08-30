بررسی عمدی بودن وقوع آتش سوزی هورالعظیم با اطلاعات ماهواره ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری در مورد موضوع آتش سوزی های متعدد در هورالعظیم و اقدامات سازمان فضایی ایران در این خصوص گفت: تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب های ایران است که یک سوم آن در ایران و مابقی در کشور عراق واقع شده است.در حال حاضر مساحت هورالعظیم در بخش عراق برابر ۶۶.۶۰۰ هکتار و در بخش ایران برابر با ۳۵.۳۰۰ هکتار است.

وی ادامه داد: در تابستان امسال شاهد وقوع آتش سوزی های مکرر در تالاب بودیم، با توجه به وجود سامانه ماهواره ای کشف و پایش حریق در سازمان فضایی ایران، آتش سوزی های هورالعظیم از خرداد ماه سال جاری روزانه با استفاده از داده های ماهواره ای با توان تفکیک مکانی ۲۵۰ متر و به صورت هر پنج روز یکبار با تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی ۱۰ متر مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت.

رئیس سازمان فضایی گفت: بررسی ها نشان می دهد ظرف حدود ۳ ماه گذشته (از ۲۰ خرداد ماه تا ۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۷) حدود ۶ هزار هکتار از اراضی تالاب واقع در بخش عراق به صورت کامل طعمه حریق و پوشش گیاهی آن دچار تخریب کامل شده است. این میزان از تخریب فقط ناشی از آتش سوزی های این مدت است و تخریب تالاب ناشی از کمبود منابع آب به ویژه در بخش غربی تالاب را شامل نمی شود.

وی گفت: پیش از این نیز به واسطه کاهش ورود آب از سمت غربی تالاب یعنی از کشور عراق به داخل تالاب، شاهد کاهش پوشش سبز گیاهی در سمت غربی تالاب بودیم.

براری افزود: آتش سوزی از بخش غربی و مرکزی هورالعظیم آغاز و به مرور به مناطق شرقی تالاب و مرزهای ایران نزدیک شده است. از ۹ تیرماه شدت آتش سوزی ها در منطقه به شدت افزایش یافت. اما از ۲۴ تیرماه۱۳۹۷، در جنوب شرقی منطقه و مرز ایران نیز شاهد آتش سوزی های گسترده بودیم. آتش سوزی در بخش های مختلف تالاب ادامه دارد و فقط در ۶ روز مساحتی نزدیک به ۷۵۰ هکتار از اراضی هور دچار آتش سوزی و تخریب شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که در جراید صحبت هایی در خصوص عمدی بودن حریق شده بود، تاکید کرد: با استفاده از داده های ماهواره ای پارامترهای مختلفی مانند پوشش گیاهی و تغییرات دما در منطقه تالاب مورد بررسی قرار گرفت، طی ۳ ماه گذشته تغییرات دما تقریبا روند مشابهی داشته است، بنابراین در مجموع می توان گفت عوامل محیطی در کنار عوامل انسانی باعث وقوع این آتش سوزی ها شده است.