از حرکت های جدید در حوزه اصولگرایی استقبال می کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به کار بردن انشعاب و انشقاق بین اصولگرایان درست نیست، تصریح کرد: حرکت جمعی از نمایندگان در تشکیل فراکسیون جدید را نمی‌ توان انشعاب در فراکسیون اصولگرایان دانست.

وی در خصوص انتقاد برخی از نمایندگان به مدیریت باهنر در فراکسیون اصولگرایان، عنوان کرد: این انتقادها اظهارنظر شخصی افراد محسوب می ‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این ایراد به آقای باهنر وارد است که بیش از حد دموکرات است و از اختیارات خود به طور کامل استفاده نمی‌ کند.



