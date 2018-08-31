آغاز اکران اینترنتی فیلمی درباره لوریس چکناواریان از ۱۰ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران اینترنتی فیلم مستند «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» به کارگردانی بکتاش آبتین به صورت همزمان در داخل و خارج از کشور از تاریخ ۱۰ شهریور آغاز می شود و تا ۲۳ شهریور ۹۷ ادامه پیدا می کند.

این فیلم به کارگردانی بکتاش آبتین و تهیه‌کنندگی موزه موسیقی ایران ساخته شده و درباره لوریس چکناواریان آهنگساز و موزیسین ایرانی است.

در این فیلم ویژگی های از لوریس چکناواریان که تاکنون دیده نشده است به نمایش درمی آید.

فیلم «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» در ششمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» برنده جایزه بهترین فیلم مستند بلند شد.