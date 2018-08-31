حمید گودرزی حاج آقا شد/ تکمیل بازیگران «سلام علیکم حاج آقا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی با انتخاب کامل عوامل پشت دوربین و انجام تست گریم نهایی بازیگران به زودی در تهران آغاز می شود.
فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام میشود و تمامی لوکیشنها نیز انتخاب شده است.
فیلم جدید حسین تبریزی یک کمدی اجتماعی است.
حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، هلیا آهنگری، امین چنارانی، علی بنایی و بهنوش بختیاری، مریم کاویانی، محمدرضا شریفینیا و پوریا پورسرخ بازیگران این فیلم سینمایی هستند. از میان بازیگران تاکنون تست گریم نهایی حمید گودرزی و علی صادقی انجام شده است.
دیگر عوامل پشت دوربین «سلام علیکم حاج آقا» عبارتند از تهیهکننده: محمدرضا محمدی، سرمایهگذار: میثم آهنگری، مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، مدیر تولید: مجتبی متولی، دستیار یک کارگردان و برنامهریز: محمد عفراوی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، عکاس: آرش شاهمحمدی، صدابردار: فرهاد تبریزی، صداگذار: سیدمحمود موسوینژاد، تدوین: روزبه کلباسی، طراح گریم: سیدمحسن موسوی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریاییدوست، منشی صحنه: ساناز هروی، مدیر تدارکات: نادر محمدی، دستیار تولید: علی کریمی.
