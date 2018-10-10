فیلمبرداری «سلام علیکم حاج آقا» به پایان رسید/ انجام مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» (چشمان فرشته) به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی اواسط هفته گذشته با حضور اکثر بازیگران در لوکیشنی واقع در خیابان سهروردی به پایان رسید و در حال حاضر مراحل فنی فیلم سپری می شود.

روزبه کلباسی تدوین را انجام می‌دهد و صداگذاری و ساخت موسیقی نیز به زودی آغاز می شود.

حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب و بهنوش بختیاری، مریم کاویانی، محمدرضا شریفی‌نیا و پوریا پورسرخ، همراه با هنرمند خردسال هلیا آهنگری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«سلام علیکم حاج آقا» یک کمدی اجتماعی است.

دیگر عوامل پشت دوربین این پروژه سینمایی عبارتند از تهیه‌کننده: محمدرضا محمدی، سرمایه‌گذار: میثم آهنگری، مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، صدابردار: فرهاد تبریزی، طراح گریم: محسن موسوی، مدیر تولید: مجتبی متولی، تدوین: روزبه کلباسی، صداگذار: محمود موسوی‌نژاد، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی‌دوست، بازنویسی فیلمنامه: علی حسینی، حسن عطارها، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: محمد عفراوی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، دستیار دوم کارگردان: حامد بیسادی، دستیار برنامه‌ریز: رویا محمدی، دستیار کارگردان: زهرا جهرمی، احد افسر، منشی صحنه: ساناز هرندی، رویا بابابیگی، عکاس: آرش شاه‌محمدی، فیلمبردار پشت صحنه: نفیسه مدرسی، جلوه‌های ویژه تصویری: صالح کشوردوست، ردا مرادی، مجریان گریم: عبدالله صفدری، مریم حسنی، علی موسوی، دستیار صدا: امیرحاجی‌زاده، عرفان رفیع‌نژاد، مدیر صحنه: مجید صیدآبادی، دستیار یک صحنه: حسین حاجی‌ابراهیمی، دستیار یک لباس: فاطمه شهبازی، دستیار لباس: سمیه ابوطالبی، دستیار یک فیلمبردار: رضا نوروزی، دستیار دوم فیلمبرداری: حسن لشگری، دستیاران فیلمبردار: مجتبی نوروزی، احسان باقری، امید سلیمی، دستیار تدوین: سهند بوعلی، شکیبا خالقی، مدیر تدارکات: نادر محمدی، دستیار تولید: علی کریمی، تدارکات: فرهاد هواخواه، همیاران تدارکات: میلاد کریمی، محمدعلی گلی، احسان صبحان‌دیده.