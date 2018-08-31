به گزارش خبرنگار مهر، امیر صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران به مناسبت سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی، گفت: دشمنان عزم خود را جزم نموده اند تا با تهدید همه جانبه، فشارهای بی سابقه ای را به ایران وارد کنند. البته این تهدیدات از ابتدای انقلاب وجود داشته اما نوع آن فرق کرده است.

وی افزود: تحریم، ترور، جنگ و فشار اقتصادی از نمونه های توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی بوده که همچنان ادامه دارد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش بیان کرد: پدافند هوایی در ۴۵۰ عملیات دفاع مقدس حضور پررنگ داشته و بیش از ۶۰۰ فروند پرنده دشمنان را ساقط کرده است.

امیر صباحی فرد ادامه داد: اگر کشور در حوزه دفاعی خود را تقویت نمی کرد، یقین بدانید دشمنان از تجاوز به کشورمان دریغ نمی کردند. امروز شاهد اقتدار نیروهای مسلح و بازدارندگی موثر کشورمان با حمایت شما ملت عزیز و فرماندهی رهبر معظم انقلاب هستیم.

وی گفت: پدافند هوایی امروز به اقتدار کامل رسیده و اگر دشمن بخواهد وارد آسمان ایران شود، او را مجبور به نشستن و عذرخواهی خواهیم کرد و یا اگر تروریستی مانند ریگی بخواهد از آسمان ایران عبور کند، او را شناسایی و دستگیر می کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش اظهارکرد: دشمن می داند ایران به دنبال جنگ نیست اما اگر اشتباه راهبردی کند، سیلی محکمی خواهد خورد.

امیر صباحی فرد بیان کرد: دشمنان بدانند ما از تقویت مولفه های نظامی و ملی کوتاه نخواهیم آمد.

وی با اشاره به پیشرفت های کشور در حوزه صنایع دفاعی و پدافندی خاطرنشان کرد: صنعت پدافند هوایی کشور کاملاً از وابستگی رها شده و به مرحله تولید بومی تجهیزات رسیده است و در آینده ای نزدیک ایران اسلامی شاهد پیشرفته ترین رادار دوربرد بومی خواهد بود که به همت جوانان این مرز و بوم ساخته شده است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش تاکید کرد: امروز در ساخت موشک های برد بلند، کوتاه و متوسط به خود اتکایی رسیده ایم و تا پایان سال خبر عملیاتی شدن موشک دور برد را خواهید شنید.

امیر صباحی فرد در پایان اظهارداشت: جمهوری اسلامی همواره به دنبال امنیت منطقه بوده و هیچگاه به سمت جنگ نرفته است اما هرگونه تهدیدی را پاسخی قاطع خواهد داد.